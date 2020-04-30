"Слуга народа" Холодов во время карантина улетел на Кипр (ФОТО)

Нардеп от "Слуги народа" сбежал из Украины

Как и следовало ожидать, для многих власть имущих из Зе команды необходимость работать над законопроектами и пытаться спасти страну от дефолта - пустой звук. К тому же многим нардепам тупо страшно заразиться коронавирусом и лечиться в Украине, где много лет они разваливали систему здравоохранения.

Как выяснили журналисты "Схем" замглавы парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Андрей Холодов, под чей табачный бизнес нардепы переписали ряд законов, спетлял на Кипр сразу же после обращеня Зеленского с призывом к украинцам вернуться в страну.

Холодов свалил аккурат перед закрытием границ, а возвращаться не собирается до сих пор. В Верховной Раде его все это время не было, хотя парламент пять раз собирался на экстренные заседания.

Кроме того, нардеп пропустил заседание комитета 30 марта, но участвовал в остальных в режиме онлайн.

Более того, вернуться в Украину Холодов мог беспроблемно как минимум один раз. После закрытия границ компания Sky Up осуществляла эвакуацию украинцев, но парламентарий, видимо, домой не собирался. К слову, и в Раду он попал незаконно, поскольку перед выборами не жил в Украине пять лет. Тем не менее, пункты закона адепт Зеленского обошел. А теперь фактически сбежал из страны на период пандемии.

По данным "Схем", 29 апреля депутат продолжает чилиться на Кипре, где у него с женой куплено имение. Именно там и зарегистрирована фирма-владелец сотен табачных киевских МАФов.