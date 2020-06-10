Боксер Гвоздик объявил о завершении карьеры

Гвоздик ушел из профессионального бокса

Ватоголовый украинский спортсмен Александр Гвоздик решил прекратить бороться за возвращение себе титула чемпиона мира и за достижение новых вершин в боксе. Вместо этого пока еще не сменивший гражданство фанат России собирается заняться бизнесом.

В среду, 10 июня, промоутер Гвоздика Эгис Климас прокомментировал внезапаное решение боксера о завершении карьеры.

По словам сотрудникам Top Rank, перед украинцем встал вопрос выбора между боксом и бизнесом. В итоге Гвоздик предпочел отказаться от профессиональной карьеры.

- Гвоздик - умный парень, но ему было сложно совмещать профессиональную карьеру и работу в бизнесе. Он хотел отдаваться на все сто процентов одном деле, - подчеркнул Климас.

За свою не слишком большую историю на профи ринге Гвоздик провел 18 поединков. 14 из них он завершил досрочно, а проиграл лишь один. К последней встрече с россиянином Артуром Бетербиевым украинец подготовился очень слабо. Из-за чего был избит и потерял титул чемпиона WBC.

До подписания контракта с Top Rank Гвоздик стал чемпионом мира среди студенов, чемпионом Европы, броновым призером Олимпиады 2012 года и победителем Универсиады.

Чем именно займется уже бывший спортсмен, неизвестно. Ясно лишь то, что он по-прежнему будет смотреть видосики Шария, ненавидеть Украину и рассказывать о "гражданской войне".