Владимир Зеленский Карантин в Украине Александр Юрченко Хасиды Танці з зірками Беларусь война на Донбассе Досье

Богатый казах поможет Зеленскому реформировать Украину

11:45
Богатый казах поможет Зеленскому реформировать Украину - фото 1
Богатый казах поможет Зеленскому реформировать Украину

Казахский миллионер Маргулан Сейсембай пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому свою помощь в реформировании страны.

Саакашвили рассказал о "политическом союзе" с Андреем Богданом

Об этом бизнесмен написал в Facebook.

"Сегодня (21 сентября - прим. ред.) встречался с президентом Украины - Владимиром Зеленским. Поговорили с ним и его командой около часа. Я презентовал ему свое предложение по повышению эффективности процесса внедрения реформ и законодательства. Ему все очень понравилось. Он сказал что это настолько нужно и важно, что это им нужно ещё "вчера". Попросил ускорить. Я пообещал приступить к работе немедленно. Так что в ближайшее время приехать в Казахстан не получится", - заявил политик.

В дальнейшем предприниматель пообещал отчитываться о своих успехах. В какой именно сфере – он не уточнил.

"Президент Зеленский мне очень понравился как человек. Общительный, приятный, скромный. Собеседника слушает очень внимательно. Сильно переживает за страну. Периодически буду публиковать зарисовки из своей жизни в Украине. Сейчас надо порешать много бытовых вопросов, распланировать всю работу, собрать команду", - добавил Маргулан Сейсембай.

Отметим, что…


Приглашение варяг в Украину стало обыденным делом для украинской политики последних лет. К сожалению новые кадры редко могли помочь улучшить существующее положение.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Казахстан Владимир Зеленский реформы Новости Украина
Без табу
Другое на тему
"Это трэш!": Степанов ужаснулся саботажу в одном из городов Украины, он опасается худшего - фото 1
"Это трэш!": Степанов ужаснулся саботажу в одном из городов Украины, он опасается худшего
11:00
COVID-19 подкосил тысячи украинцев: Печальная статистика МОЗ - фото 1
COVID-19 подкосил тысячи украинцев: Печальная статистика МОЗ
10:03
ГБР возглавил новый руководитель: Кто он - фото 1
ГБР возглавил новый руководитель: Кто он
09:30
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Мир помнит - фото 1
Гром в раю: Как изменили мир события 11 сентября 2001 года
11 сентября, 12:12
Народе мій, до тебе я ще верну - фото 1
Невольники чести: Почему украинские диссиденты жертвовали собой не напрасно
04 сентября, 10:25
Танки Вермахту на вулицях Львова - фото 1
Перший день війни: Коли Друга світова прийшла до України
01 сентября, 08:30