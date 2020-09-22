Богатый казах поможет Зеленскому реформировать Украину

Богатый казах поможет Зеленскому реформировать Украину

Казахский миллионер Маргулан Сейсембай пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому свою помощь в реформировании страны.

Об этом бизнесмен написал в Facebook.

"Сегодня (21 сентября - прим. ред.) встречался с президентом Украины - Владимиром Зеленским. Поговорили с ним и его командой около часа. Я презентовал ему свое предложение по повышению эффективности процесса внедрения реформ и законодательства. Ему все очень понравилось. Он сказал что это настолько нужно и важно, что это им нужно ещё "вчера". Попросил ускорить. Я пообещал приступить к работе немедленно. Так что в ближайшее время приехать в Казахстан не получится", - заявил политик.

В дальнейшем предприниматель пообещал отчитываться о своих успехах. В какой именно сфере – он не уточнил.

"Президент Зеленский мне очень понравился как человек. Общительный, приятный, скромный. Собеседника слушает очень внимательно. Сильно переживает за страну. Периодически буду публиковать зарисовки из своей жизни в Украине. Сейчас надо порешать много бытовых вопросов, распланировать всю работу, собрать команду", - добавил Маргулан Сейсембай.

Отметим, что…



Приглашение варяг в Украину стало обыденным делом для украинской политики последних лет. К сожалению новые кадры редко могли помочь улучшить существующее положение.