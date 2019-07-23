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Боевики получат амнистию? Разумков дал ответ

18:40
Боевики получат амнистию? Разумков дал ответ - фото 1
Боевики получат амнистию? Разумков дал ответ

После победы на выборах Владимира Зеленского, кремлевские круги всерьез понадеялись на "перезагрузку" отношений Украины и России. Глава "Слуги народа" Дмитрий Разумков в очередной раз подчеркнул, что….

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....переговоров с боевиками не будет и амнистии им ожидать не стоит.

"Диалог нужно вести с теми, кто реально принимает решения. Я уверен, что сегодня представители так называемых "ЛНР" и "ДНР" абсолютно не самостоятельны", - заявил политик.

И добавил следующее:

"Если мы говорим об амнистии для боевиков, людей, которые замешаны в военных преступлениях, я думаю, что другого варианта быть не может, никакие амнистии в данном плане не распространяются ни в Украине, ни за рубежом".

Отметим, что примерно то же самое ранее заявлял и президент Владимир Зеленский. Данная риторика мигом огорчила марионеток Кремля и послужила поводом для обзывания гаранта "пропорошенковским" политиком. А является ли он и вправду таким – покажет ближайшее время.

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ДНР война на Донбассе Дмитрий Разумков Владимир Зеленский АТО Новости Украина
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