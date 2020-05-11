Боевики "ЛДНР" закрыли КПВВ для украинцев: Что происходит?

Боевики "ЛДНР" закрыли КПВВ для украинцев: Что происходит?

Российские боевики "ЛДНР" закрыли КПВВ для украинцев.

Об этом сообщает Госпогранслужба Украины в Facebook.

"Иногда люди, которые едут на оккупированную территорию под давлением критических жизненных обстоятельств, не могут пересечь линию разграничения даже при наличии положительного решения командующего объединенных сил. Больше двух десятков человек, которых украинские пограничники с отдельными решениями пропустили, пророссийские боевики заворачивали в "серую зону". Сотрудники Госпогранслужбы оперативно обеспечивали возвращение таких граждан на контролируемую территорию", - говорится в сообщении.

Напомним, в конце марта 2020 г. боевики "ЛДНР" закрыли КПВВ с Украиной. По данным Кабмина, на оккупированных территориях наблюдается катастрофическая ситуация из-за пандемии коронавируса. Подробности читайте по ссылке.