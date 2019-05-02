Владимир Зеленский Святослав Вакарчук Игра Престолов Евровидение-2019 война на Донбассе

Одиозного боевика закрыли на 13 лет

02 мая, 22:30
Одиозного боевика закрыли на 13 лет - фото 1
Одиозного боевика закрыли на 13 лет

Экс-боевика "ДНР" Рафаэля Маркуса Лусварги посадили на 13 лет.

Это не мы, и мы не при чем: в СБУ прокомментировали освобождение Лусварги

В четверг, 2 мая, состоялось заседание Павлоградского горрайонного суда по делу бразильского приспешника "русского мира". Взвесив все "за" и "против", Фемида вынесла cледующий вердикт.

"Суд, заслушав доводы сторон, признал обвиняемого виновным по ч.1 258-3, ч.2 ст. 260 УК Украины и назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества", - сказано в приговоре.

Жаль….Обвинение просило 14 лет. Но 13 тоже неплохо. В кои то веки правосудие восторжествовало!

Одиозного боевика закрыли на 13 лет - фото 180486

Сам же обвиняемый признал свое участие в воинских формированих боевиков, но не в террористических группировках. Как будто это не одно и то же!

Напомним, посольство Бразилии в Украине отказалось выдать документы Рафаэлю Лусварги, который воевал на стороне боевиков "ДНР".

Об этом рассказал его адвокат Валентин Рыбин.

"Многочисленные обращения к консулу посольства Бразилии о необходимости вернуть Рафаэля домой и предостережения о его будущей судьбе не были услышаны … Посольство Бразилии отказалось выдавать Рафаэлю документы на возврат, оказывать помощь в возвращении домой и просто поддерживать его", - пожаловался защитник Лусварги.

Адвокат отметил, что 18 декабря 2017 года Печерский райсуд Киева изменил меру пресечения Лусварги. Суд выпустил экс-боевика из СИЗО под личное обязательство. Такое решение было связано с обменом пленным.

Обмен проходил 27 декабря. Лусварги якобы должен был получить паспорт и уехать в Бразилию.

"Несмотря на договоренности и возвращения в Украину пленных военных, паспорт и проездные документы бразильцу украинская власть не вернула", - рассказал адвокат.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
ДНР Рафаэль Лусварги Донбасс Новости Украина
powered by lun.ua
Другое на тему
Таки добрался: Коломойский уже в Киеве - фото 1
Таки добрался: Коломойский уже в Киеве
Вчера, 22:46
Монополии быть: Ахметов купил еще два облэнерго - фото 1
Монополии быть: Ахметов купил еще два облэнерго
Вчера, 21:30
Союз Зеленский-Вакарчук возможен. Но есть одно "но" - фото 1
Союз Зеленский-Вакарчук возможен. Но есть одно "но"
Вчера, 20:25
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Трагічні сторінки - фото 1
Операція «Вісла» як болюча віха стосунків України та Польщі
28 апреля, 14:15
Список самых крутых сериалов апреля 2019 - фото 1
Что смотреть дома: лучшие сериалы апреля 2019
28 апреля, 13:00
Новый конфайнмент - шанс на спасение человечества от радиации - фото 1
Зона отчуждения - куда не попадают сталкеры: Фоторепортаж из Чернобыля
26 апреля, 16:00
Загрузка...