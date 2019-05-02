Одиозного боевика закрыли на 13 лет

22:30 02 мая,

Одиозного боевика закрыли на 13 лет

Экс-боевика "ДНР" Рафаэля Маркуса Лусварги посадили на 13 лет.

В четверг, 2 мая, состоялось заседание Павлоградского горрайонного суда по делу бразильского приспешника "русского мира". Взвесив все "за" и "против", Фемида вынесла cледующий вердикт.

"Суд, заслушав доводы сторон, признал обвиняемого виновным по ч.1 258-3, ч.2 ст. 260 УК Украины и назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества", - сказано в приговоре.

Жаль….Обвинение просило 14 лет. Но 13 тоже неплохо. В кои то веки правосудие восторжествовало!

Сам же обвиняемый признал свое участие в воинских формированих боевиков, но не в террористических группировках. Как будто это не одно и то же!

Напомним, посольство Бразилии в Украине отказалось выдать документы Рафаэлю Лусварги, который воевал на стороне боевиков "ДНР".

Об этом рассказал его адвокат Валентин Рыбин.

"Многочисленные обращения к консулу посольства Бразилии о необходимости вернуть Рафаэля домой и предостережения о его будущей судьбе не были услышаны … Посольство Бразилии отказалось выдавать Рафаэлю документы на возврат, оказывать помощь в возвращении домой и просто поддерживать его", - пожаловался защитник Лусварги.

Адвокат отметил, что 18 декабря 2017 года Печерский райсуд Киева изменил меру пресечения Лусварги. Суд выпустил экс-боевика из СИЗО под личное обязательство. Такое решение было связано с обменом пленным.

Обмен проходил 27 декабря. Лусварги якобы должен был получить паспорт и уехать в Бразилию.

"Несмотря на договоренности и возвращения в Украину пленных военных, паспорт и проездные документы бразильцу украинская власть не вернула", - рассказал адвокат.