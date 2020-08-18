Боевик ЧВК Вагнера признался в гибели украинских пилотов

Боевик ЧВК "Вагнера" признался в гибели украинских пилотов

Боевики ЧВК "Вагнера" причастны к уничтожению украинских истребителей в 2014 году.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на запись разговора боевиков, опубликованного Яниной Соколовой.

На записи боевик Денис Харитонов признается в подбитии одного украинского вертолета и двух истребителей. В награду за карательные операции террорист был лично награжден помощником президента РФ Владиславом Сурковым.

Другой боевик Сергей Щербаков подтвердил преступление Харитонова. Кроме упомянутых лиц, на записи звучат и голоса других преступников из ЧВК "Вагнера", принимавших участие в войне на Донбассе.

Напомним, что…

В августе 2020 г. СБУ планировала задержать боевиков ЧВК "Вагнера". Однако этому не суждено было случиться: глава ОПУ Андрей Ермакприказал остановить спецоперацию, аргументировав свое решение необходимостью сохранять "хорошие отношения" с куратором боевиков "ЛДНР" Дмитрием Козаком. От этого якобы зависит успешное освобождение украинских воинов из плена российских боевиков.

После того, как глава ГУР Василий Бурба обвинил главу ОПУ в предательстве, президент Украины Владимир Зеленский решил уволить главу разведки.