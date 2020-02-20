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Бизнес Ахметова оштрафовали на миллионы: Все подробности

21:40
Бизнес Ахметова оштрафовали на миллионы: Все подробности - фото 1
Бизнес Ахметова оштрафовали на миллионы: Все подробности

Сотрудники госэкоинспекции оштрафовали на 10 млн грн Мариупольский меткомбинат имени Ильича», принадлежащий Ринату Ахметову.

Компании Ахметова перестали платить государству. Что происходит?

Об этом сообщает Министерство энергетики и защиты окружающие среды.

По данным источника, во время инспекции предприятия были обнаружены нарушения, которые нанесли ущерб государству в размере 10, 5 млн грн. Эксперты экоинспекции установили, что в период с 4 сентября 2019 по 4 февраля 2020 гг. меткомбинат произвел сверхурочные сбросы воды, а также нарушил законодательство в сфере обращения с отходами производства.

Бизнес Ахметова оштрафовали на миллионы: Все подробности - фото 196154

Отметим, что бизнес Рината Ахметова на данный момент переживает нелегкие времена. Так, осенью 2019 г. из-за задолженности в 1 млрд. грн была закрыта сеть супермаркетов бизнесмена "Брусничка". Примерно в это же время прекратил работу один из крупнейших заводов Украины (подконтролен Ахметову – прим. ред.) - "Днепровский металлургический комбинат". Подробности читайте по ссылке.

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Ринат Ахметов штраф Новости Украина
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