Бизнес Ахметова оштрафовали на миллионы: Все подробности

Бизнес Ахметова оштрафовали на миллионы: Все подробности

Сотрудники госэкоинспекции оштрафовали на 10 млн грн Мариупольский меткомбинат имени Ильича», принадлежащий Ринату Ахметову.

Об этом сообщает Министерство энергетики и защиты окружающие среды.

По данным источника, во время инспекции предприятия были обнаружены нарушения, которые нанесли ущерб государству в размере 10, 5 млн грн. Эксперты экоинспекции установили, что в период с 4 сентября 2019 по 4 февраля 2020 гг. меткомбинат произвел сверхурочные сбросы воды, а также нарушил законодательство в сфере обращения с отходами производства.

Отметим, что бизнес Рината Ахметова на данный момент переживает нелегкие времена. Так, осенью 2019 г. из-за задолженности в 1 млрд. грн была закрыта сеть супермаркетов бизнесмена "Брусничка". Примерно в это же время прекратил работу один из крупнейших заводов Украины (подконтролен Ахметову – прим. ред.) - "Днепровский металлургический комбинат". Подробности читайте по ссылке.