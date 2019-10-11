Веселое мракобесие: Все участники 20 сезона Битвы экстрасенсов

Да начнется Битва экстрасенсов

Юбилейный 20 сезон Битвы экстрасенсов стартовал. Более того, уже определились 12 участников грядущей битвы. Без Табу знакомит со всеми и предлагает насладиться описанием заслуг соискателей престижного звания главного ясновидящего канала СТБ.

Самой читающей и самой заряжающей воду от телевизора страны давно нет и в помине, однако наш народ по-прежнему верит в экстрасенсов, колдунов, медиумов и магов. Иначе бы не зашкаливали бы рейтинги и шоу "Битва экстрасенсов", которая в 2019 году запускает уже 20 сезон, собрав все паранормальные сливки. Итак, знакомимся с участниками.

Лидия Андреева, женщина-рентген, энергет и целитель

Считывает информацию собственными руками и принципиально не вмешивается в магические дела. Обладает даром био-рентгена, видит человека насквозь в буквальном и переносном смыслах. Незаменима в сельских больницах, где нет МРТ, а рентген-кабинет давно не работает по всем известным причинам.

Соломон, архиведьма

Называет себя реинкарнацией библейского царя, работает с его печатками. Также, чтобы получить ответы на свои вопросы, вяжет наузы, читает древние тексты на иврите, использует в работе керосиновую лампу, Таро и зеркала. Руководит сущностями и демонами, а потому может смело подменять Медведчука в парламенте, пока тот летает к своему куму за свежей порцией злодейств.

Супруги Дмитрий Раю и Белла Салаватова, белый маг и черная ведьма

Объединяют силы с помощью фамильного золота. Если же на человеке есть золото – считывают информацию через него. Также в работе используют шкатулку с уникальными изделиями, Таро и все атрибуты цыганской магии. Наиболее эффективно воздействие данного вида чудес в районе столичного ж/д-вокзала, однако если рядом находятся сотрудники Муниципальной охраны - возможны перебои и помехи в поставке магических услуг.

Игорь Игнатов, астральный путешественник и мастер телесных практик

Все ответы находит во время «путешествий» астральными коридорами. Обладает непомерной гордыней и самоуверенностью. В жизни у него еще не было ни поражений, ни потрясений, поэтому он уверен в своей победе в проекте, после которой обязательно должен заявиться на все другие проекты СТБ одновременно.

Арман Цыбульский, цыганский ясновидящий

Читает и переписывает человеческие судьбы с помощью магической книги. Также использует в работе карты Таро и цыганскую магию. Уже участвовал в «Битве экстрасенсов», в 14 сезоне. Пришел на проект за реваншем: поскольку переписать судьбу в прошлый раз у него не получилось, сейчас будет делать это вручную.

Кали Шива, жрица индийской богини Кали

Несколько лет в Индии изменили не только ее религиозный взгляд, но и открыли третий глаз. Работает с боевыми мечами своей покровительницы. Имеет справку от МВД, что это не холодное оружие.

Евгений Ганжул, проповедник всемирного учения Крайона

Называет себя одним из 130 избранных, последователем Крайона. Его главная миссия – удерживать энергетический баланс планеты. Важнейшим аспектом этого титанического труда является участие в реалити-шоу.

Лиана Мовсесян, армянская ясновидящая

Работает с традиционной армянской магией. Гадает на лаваше кофейной гуще, владеет гипнозом, контактирует с духами умерших. Использует в своей практике старинную кофемолку. И мечтает о покупке кофемашины, где кофемолка уже будет встроенной.

Виктория Виадук, духовный практик

Ее главные помощники в работе – силы природы: земля, солнце, деревья. В сложных случаях считывает данные босиком – ходит по углям и снегу. Единственная жительница Украины, которая не ждет начала отопительного сезона.

Роман Шептицкий, сельский маг

Работает как с темными, так и светлыми силами (на селе иначе не бывает). До сих пор сомневается, на какой стороне ему следует остаться окончательно. Ведет отшельнический образ жизни. Согласился на участие в шоу, чтобы наконец-то попасть в Макдональдс.

Марина Зиновьева, менталист

Утверждает, что ее экстрасенсорные способности стимулируют головоломки, поэтому не расстается с сканвордами из журнала Лиза кубиком Рубика. У девушки есть уникальная способность – видеть события через обстановку и вещи. Впрочем, таким же даром обладают все, кто читает книги и обладает образным мышлением, однако попала на шоу именно Марина.

Наталья Бурьянская, таролог

Работает с ангелами и слышит их голоса. Они и привели ее на 20 сезон «Битвы экстрасенсов» в Украине. Чтобы получить ответы, использует карты Таро. Наталья приняла решение покинуть проект в 1 выпуске. Что поделаешь - так повелели голоса... Ягодка, как оказалось, не созрела.

Смотрите 20 сезон «Битвы экстрасенсов» каждую среду в 19:00 на СТБ.