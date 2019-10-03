Битва экстрасенсов 20 сезон: Почему люди до сих пор это смотрят

Битва экстрасенсов - готовы к 20 сезону? / СТБ

Люди, которые когда-то заряжали воды по телевизор и покупали у Гордона пирамидки - теперь могут просто смотреть и наслаждаться действом абсолютно бесплатно. В среду, 2 октября, на СТБ состоялась премьера 20 юбилейного сезона телешоу "Битва экстрасенсов".

Битва экстрасенсов - один из самых долгоиграющих проектов на украинском ТВ. Осенью 2019 готов стартовал уже 20 сезон шоу, все так же популярного и востребованного. "Битву" называют х-фактором для магов, потому что это шоу, как и его вокальный собрат, проторило дорогу в шоу-бизнес сотням талантливых артистов, которые работают в жанре магии, волшебства, паранормального и прочего неизведанного, во что так хочет верить простой украинец.

ТОП-10 фактов о 20 сезоне

Новый сезонзаявлен как сезон тайн и откровений – впервые в истории проекта состоится сеанс черной магии с полным ее разоблачением раскроются секреты самых известных и сильных экстрасенсов.

20 сезон «Битвы экстрасенсов» будет выходить в новое время - по средам в 19:00. А это значит, что кто-то не увидит из-за этого один-два матча Лиги Чемпионов.

Ведущим проекта остается Павел Костицын. Вместе с «Битвой» он уже 12 лет. Этот парень когда-то вел украинскую версию "Любви с первого взгляда", но по-настоящему счастлив только рядом с людьми, которые верят, что обладают экстрасенсорыми возможностями.

К постоянным соведущим Павла Костицына – Елене Мельник и Ольге Сумской – теперь присоединится звезда Танцев со звездами Надежда Матвеева. Возможно, одна из серий будет посвящена тайнам танго.

Одним из членов жюри станет победитель 16 сезона «Битвы экстрасенсов» – Сурен Джулакян. Бородач с голубыми глазами просто необходим в каждом шоу.

Наталья Могилевская: главное - верить

В традиционном испытании первого выпуска под названием «Мистер Х» примет участие легендарная Наталья Могилевская, которая популярна на протяжении всех 20 сезонов "Битвы".

В 2019 году – самый масштабный отбор участников. В редакцию программы пришло около 2 тысяч анкет, а к первому этапу отбора было допущено только 200 человек. Правда, это было еще до того, как Кабмин решил бороться с ФОПами, чего не мог предвидеть ни один экстрасенс.

Попробовать свои силы в проекте придет участник 14 сезона «Битвы» – Арман Цыбульский, супруг ясновидящей Рубины Цыбульской. Та уже знает финальный результат, но скована договором о неразглашении.

Битва экстрасенсов - угадайте, какой сезон

Одна из самых экстремальных съемок 20 сезона состоялась в знаменитом месте силы - на скалах Букского каньона, в Черкасской области. В испытании «Дуэль» каждый проигравший участник вынужден был спрыгнуть вниз, в бушующую реку. Именно так поступали в древние времена с экстрасенсами, которые не очень экстрасенсы.

Героем традиционного испытания 1 выпуска под названием «Ширма» станет один из победителей «Битвы экстрасенсов». 1 из 19 - угдать не составим труда.

Новые выпускы 20 сезона «Битвы экстрасенсов» будут выходить по средам на СТБ, начало трансляции - 19:00.