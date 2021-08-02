Білоруська атлетка Тимановська попросила притулку в Польщі

Христину Тимановську намагались вивезти до Білорусі

На Олімпіаді в Токіо - гучний скандал. Білоруська влада намагається сіломіць вивезти з Японії сво громадянку - легкоатлетку Христину Тимановську.

У суботу спортсменка заявила заявила, що 29 липня їй довелося взяти участь в естафеті на 400 метрів без попередження з боку керівництва команди.

Спринтерка сказала, що її виключили з команди, бо вона «розповіла у своєму Instagram про халатність тренерів».

Тимановська мала 2 серпня взяти участь у забігу на 200 метрів серед жінок. Однак 1 серпня тренерський штаб прийшов до неї в кімнату і наказав зібрати речі, перш ніж її відвезуть в аеропорт. У аеропорту жінка звернулася по допомогу до поліцейських. Тимановська заявила, що боїться повертатись у Білорусь.

Після Тимановська подала документи на отримання політичного притулку в Польщі. Наразі чоловік та динита спортсменки укрилися в Києві.

«Вона зараз перебуває в Токіо. Вона вже спілкується з Міжнародним олімпійським комітетом і з пресою. Вже подала заяву на надання політичного притулку в Польщі, тому вона вже в дорозі перебуває. З нею все в порядку. Тримається добре, зрозуміло, що це стресова ситуація не тільки для спортсмена, але і людини — опинитися під таким тиском. Це молода дівчина, на яку чинили тиск дорослі, досвідчені функціонери», — заявив представник Білоруського фонду спортивної солідарності Олександр Опейкін.

Він також зазначив, що дівчина побоювалася повертатися до Мінська, бо її показали в «розносних сюжетах пропагандистських каналів».

Пізніше також були опубліковані записи розмови спортивних функціонерів, які переконували Тимановську знятися з Олімпіади і повернутися до Білорусі. Зокрема, її просили «просто піти з ефіру і замовкнути», вимагали повернути $350 добових, а також звинувачували в тому, що виступити проти команди її «підбивав хтось зі сторони».





