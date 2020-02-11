Безумие прогрессирует: Савченко в красном платье искупалась в Северном ледовитом океане

Савченко невесть зачем окунулась в Северный ледовитый океан

Обвиняемая в попытке захватить власть насильственным путем, а также в намерениях расстрелять центр Киева из тяжелого вооружения экс-нардеп Надежда Савченко невесть зачем запостила видосик, снятый с побережья Северного ледовитого океана.

Что сподвигло беснующуюся Савченко искупаться в ледяной воде, неизвестно. Вполне может быть, что всему виной - прогрессирующая тяга бывшего нардепа к безумным поступкам.

На своей странице в Facebook называющая себя политиком Савченко написала:

"Если ты на краю света, то не теряй момент".

Сам же видосик, который обвиняемая в госизмене выложила в соцсети, поражает своей эпичностью. Бывшая политзаключенная в красном платье сначала стоит на берегу океана, средняя температура которого достигает +6-8 градусов по Цельсию. Затем Надежда Савченко забегает в океан, но тот ее отказывается принимать, весьма жестко "выплевывая" телеса экс-нардепа на берег.

Само собой, побороть волны и уплыть в закат ей не удалось.

К слову, в какой именно стране находится Савченко, а также откуда у нее деньги на поездку, неизвестно. Официально бывшая политзаключенная нигде не работает.

Смотрите видео купания Надежды Савченко в Северном ледовитом океане онлайн: