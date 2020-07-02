Бездумный турборежим: Комитет Рады рассмотрит отставку Смолия

15:40 02 июля,

"Слуги народа" хотят быстрее избавиться от неудобного для Банковой главы НБУ

Представители Зе-команды, которые буквально "съели" руководителя единственного независимого от правительства и президента финансового регулятора и по совместительству соратника Гонтаревой, обсудят заявление об отставке Якова Смолия уже в четверг, 2 июля.

Судя по всему, чинушам на Банковой, а также "Слугам народа" настолько не терпится включить печатный станок и создать предпосылки для еще большего убийства экономики, что они готовы отправить главу НБУ в отставку уже в ближайшее время.

Как заявила глава подкомитета комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады Ольга Василевская-Смаглюк, сегодна нардепы будут рассматривать заявление Смолия об освобождении его с должности председателя национального банка.

Видимо, в Зе-команде решили, что уволить руководителя регулятора чрезвычайно важно. Тем более, сам Зеленский несколько раз вызывал Смолия к себе и требовал от него отказаться от должности добровольно.

"Топили" главу НБУ также и подконтрольные Коломойскому "слуги", которые в открытую заявляли о необходимости дефолта страны. Другие же "финансисты" из пропрезидентской партии уже несколько месяцев рассказывают о том, как "ничего не будет, если напечатать несколько миллиардов гривен".

Политике включения печатного станка, которая приведет к неконтролируемому падению курса гривны, а также к гиперинфляции, Смолий как раз и отчаянно противостоял. Кроме того, он вместе с командой старался додавливать суды по "ПриватБанку".

Более того, отсутствие политического давления на НБУ и его независимость была основным условием для сотрудничества Украины с МВФ, а, поставив свою подпись под меморандумом, президент гарантировал отсутствие вмешательства в работу регулятора. И тут же стал лично требовать у Смолия покинуть должность.

Эпичным выглядит и то, что буквально за несколько дней до объявления об отставке социологи под заказ выкатили опросы о том, что "большинство украинцев хочет отказаться от работы с МВФ".

При этом в Офисе президента заявляют, что "не нужно доверять непроверенным слухам о систематическом политическом давлении", хотя об этом сказал сам же Смолий.