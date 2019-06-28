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Без рояля: команда Зеленского зазывает людей на концерт под АП

09:00
Зеленский будет отмечать День Конституции с концертом - фото 1
Зеленский будет отмечать День Конституции с концертом

В День Конституции, которую президент попрал в первые же дни своей работы, в команде Зе решили развлечь народ прямо под зданием администрации президента. Нетрадиционным для "95 квартала" способом.

На странице переименованного ради ухода Андрея Богдана от люстрации из АП в Офис президента представители гаранта разместили объявление о концерте.

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"Приходите завтра, 28 июня, к главному входу Офиса Президента Украины по настоящее эстетическое наслаждение. В этот праздничный день по приглашению команды Владимира Зеленского для вас будет играть всемирно известный саксофонист-виртуоз Владимир Спирин. Выступление начнется в 19:00", - написали в ОП, разочаровав многих своих поклонников.

Дело в том, что, судя по комментариям многих украинцев, они с большей охотой пошли бы на концерт "95 квартала" с их плоскими шуточками о ГАИшниках и жезле в заднем проходе, или же посмотрели, как гарант Конституции играет на рояле причинным местом.

Впрочем, можно предположить, что шутеечки от президента все же будут включены в программу выступления. Так же, как и поедание шаурмы.

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