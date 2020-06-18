Без изоляции и тестов на коронавирус: Турция готова принимать украинских туристов

Турки готовы с запозданием начать туристический сезон

В четверг, 18 июня, Посол Турции в Украине Ягмур Ахмет Гюльдере объявил о том, что с 1 июля его страна будет готова обеспечивать отдых для граждан нашей страны без каких-либо дополнительных условий.

Как заявили сегодня в министерстве инфраструктуры Украины, турецкое правительство решило отказаться от необходимой для предотвращения вспышек коронавируса самозиоляции, а также для обязательных прохождений туристами тестов на COVID-19.

- Чрезвычайный и полномочный посол Ягмур Ахмет Гюльдере отметил, что турецкая сторона готова принимать украинских туристов, начиная с 1 июля этого года, без прохождения самоизоляции и тестирования с соблюдением норм безопасности авиаперевозчиками, - заявили в мининфраструктуры.

В то же время глава украинского ведомства Владислав Криклий объявил о том, что авиакомпании Azur Air Ukraine, SkyUp, Turkish Airlines, Pegasus Airlines и Windrose готовы к восстановлению постоянных пассажирских перевозок между Украиной и Турцией.

Будут ли украинцы массово летать в одну из излюбленных для отдыха стран в условиях пандемии коронавируса, а также экономического кризиса, неизвестно. Впрочем, для планирующих отдых на море вариант полета за границу будет весьма отличным, поскольку отечественные курорты уже взвинтили цены на убогие условия до небес.

Кроме того, неизвестно, не изменят ли свою позицию по поводу приема туристов турки, поскольку она может привести к серьезному росту распространения коронавируса.

Напомним, с момента отказа украинцев от карантинных мер и решения властей об ослаблении ограничений вопреки растущей статистике заражений, тенденция к распространению вируса выросла до пугающих масштабов. По состоянию на сегодня в стране с начала пандемии заразились коронавирусом 34 063 человека. 966 случаев оказались летальными, а выздоровели 15 447 пациентов.

Тем не менее, в минздраве продолжают делать вид, что ничего не происходит, поясняя резкие скачки выявленных новых заболевших "сокращением очереди анализа тестов" и нарушением карантина со стороны простого люда. Правда, власть имущие сами систематически пренебрегают написанными собою же правилами. Так, президент вместе с верхушкой ОПУ регулярно тусит без масок и даже заходил в кафе в компании санитарного врача Виктора Ляшко до официального разрешения работы таких заведений.