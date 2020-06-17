МАУ отменила большую часть международных рейсов до 1 августа

МАУ не собирается полноценно летать за границу еще как минимум полтора месяца

Вопреки надеждам тысяч украинцев беспрепятственно лупануть за границу "на потусить" в любую страну Европы, авиаперелеты, судя по всему, будут крайне ограниченными еще как минимум несколько месяцев.

Об этом свидетельствует заявление пресс-службы "Международных авиалиний Украины".

Как утверждают в авиакомпании, продажу билетов на большинство направлений было принято закрыть до 1 августа.

Сделали это функционеры принадлежащей Коломойскому фирмы не только из-за того, что страны Запада оставляют границы закрытыми. Основной составляющей для того, чтобы украинцы не смогли вернуться к более-менее свободному режиму полетов за границу является исключительно финансовая сторона вопроса.

Видимо в МАУ просчитали, что спрос на полеты со стороны наших сограждан останется пониженным, а в Украину европейцы особенно стремиться не будут по двум причинам: правительство собирается держать приезжающих из-за границы людей в обсервации, а также нашу страну относят к нежелательной для посещения из-за пандемии коронавируса.

И поскольку в случае незагрузки рейсов МАУ будет их отменять, в компании объявили о том, что "беспокоятся о неоправданных ожиданиях пассажиров"

"После открытия авиасообщения 15 мы продолжаем выполнять эвакуационные и отдельные рейсы с регулярной программы. Вплоть до 30 июня у нас запланированы рейсы из Лондона, Бангкока, Амстердама, Нью-Йорка, Майами, Стамбула, Тель-Авива и Дубаи, а также в обратном направлении", - заявили в компании.