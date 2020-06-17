Расследование MH17 Сергей Стерненко Карантин в Украине Бунты в США война на Донбассе Досье

МАУ отменила большую часть международных рейсов до 1 августа

Вчера, 21:00
МАУ не собирается полноценно летать за границу еще как минимум полтора месяца - фото 1
МАУ не собирается полноценно летать за границу еще как минимум полтора месяца

Вопреки надеждам тысяч украинцев беспрепятственно лупануть за границу "на потусить" в любую страну Европы, авиаперелеты, судя по всему, будут крайне ограниченными еще как минимум несколько месяцев.

Об этом свидетельствует заявление пресс-службы "Международных авиалиний Украины".

Дистанция и бесконтактная посадка: в Госавиаслужбе рассказали о полетах после карантина

Как утверждают в авиакомпании, продажу билетов на большинство направлений было принято закрыть до 1 августа.

Сделали это функционеры принадлежащей Коломойскому фирмы не только из-за того, что страны Запада оставляют границы закрытыми. Основной составляющей для того, чтобы украинцы не смогли вернуться к более-менее свободному режиму полетов за границу является исключительно финансовая сторона вопроса.

Видимо в МАУ просчитали, что спрос на полеты со стороны наших сограждан останется пониженным, а в Украину европейцы особенно стремиться не будут по двум причинам: правительство собирается держать приезжающих из-за границы людей в обсервации, а также нашу страну относят к нежелательной для посещения из-за пандемии коронавируса.

И поскольку в случае незагрузки рейсов МАУ будет их отменять, в компании объявили о том, что "беспокоятся о неоправданных ожиданиях пассажиров"

"После открытия авиасообщения 15 мы продолжаем выполнять эвакуационные и отдельные рейсы с регулярной программы. Вплоть до 30 июня у нас запланированы рейсы из Лондона, Бангкока, Амстердама, Нью-Йорка, Майами, Стамбула, Тель-Авива и Дубаи, а также в обратном направлении", - заявили в компании.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
МАУ Игорь Коломойский авиация Пандемия коронавируса Новости
Без Табу
Другое на тему
Мариупольские чиновники отметили "ДНР" на карте - фото 1
В Мариуполе "признали" "ДНР"
Вчера, 20:20
Постановление об отставке Авакова попадет на голосование - фото 1
Комитет ВР передал постановление об увольнении Авакова на голосование
Вчера, 18:20
Убийца Хараберюша попался во второй раз - фото 1
Его отдали по обмену: в Украине второй раз задержали убийцу полковника СБУ Хараберюша
Вчера, 17:00
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Бумажный дом - спешите видеть - фото 1
Бумажный дом: Как испанский сериал покорил весь мир
14 июня, 14:00
Геннадий Труханов утратил поддержку - фото 1
В чем сила, брат: Мэр Одессы Труханов теряет почву под ногами
14 июня, 11:15
Литва помнит - фото 1
Так важно помнить. Как страны Балтии оказались жертвами сталинского террора
14 июня, 10:15