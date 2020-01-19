Джефф Безос больше не самый богатый человек на Земле

Бернар Арно - новый главный толстосум Земли

В заочной битве за звание самого богатого человека нашей планеты произошли значительный изменения. Лидер последних лет - владелец Amazon Джефф Безостым дрогнул и уступил первенство. Кто же этот счастливчик - читайте на Без Табу.

Новым главным богатеем стал француз Бернар Арно.

Арбитром в сражении между 70-летним французом и 56-летним американцев выступил журнал Forbes, который вот уже много лет ведет подсчет чужих богатств в режиме онлайн.

В январе 2020 состояние Арно и его семьи Forbes оценил в 117 миллиардов долларов, а состояние Джефа Безоса — в $115,6 миллиарда. И это чистая победа. Третье место, если это кому-то интересно, с состоянием 110,6 миллиарда занимает Билл Гейтс.

В декабре 2019 года Арно уже обгонял Безоса; тогда он продержался на первом месте несколько часов. А по итогам года вообще финишировал только 4-м.

Что же случилось?

В данном случае, как говорится, "рыночек порешал". Forbes отслеживает стоимость акций и активов толстосумов, а потому смена котировок может приветси к подобным резким скачкам.

Отметим, что позициям Безоса еще совсем недавно ничего не угрожало. У него было более 150 миллиардов долларов, но Джефф решил развестись со своей женой и партнером Маккензи Безос, чтои сделало ее третьей самой богатой женщиной на Земле, а его лишило 37,5 миллиардов долларов.

Кто такой Бернар Арно

Скорее всего, вы никогда ранее не слышали про этого человека, тем не менее, с его продукцией вы наверняка хотели бы соприкоснуться.

Дело в том, что Арно глава конгломерата, объединяющего компании, которые создают само понятие люкса, роскоши и пресыщенности. Это холдинг Louis Vuitton Moët Hennessy, также известный как LVMH.