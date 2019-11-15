Белый дом опубликовал новый разговор Трампа и Зеленского: Там все невинно

Синдром второго альбома? Новая публикации разговора вряд ли станет хитом

Президент США Дональд Трамп вошел во вкус и дал добро на публикацию очередной беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским. Из этой беседы мы узнали, что " Украина просто потрясающая".

Разговор, который опубликовал Белый дом в пятницу, 15 ноября, состоялся 21 апреля 2019 - сразу после победы Зеленского во втором туре выборов президента Украины. Трамп позвонил Зеленскому прямо с борта №1 и сам разговор был обычным обменом любезностями.

О чем говорили Трамп и Зеленский

Зеленский рассказал Трампу, какая чудесная страна Украина и несколько раз пригласил своего американского коллегу на инаугурацию, тот отнекивался как мог (и в итоге не приехал, вместо него были министр энергетики США Рик Перри и спецпредставитель Госдепа Курт Волкер - оба ныне в отставке - ред.).

Также Зеленский пообещал Трампу освоить полноценно английский язык, чтобы в следующий раз общаться с президентом США на его родном языке без переводчиков. Чем вызвал откровенность Трампа, который признал, что не смог выучить украинский.

Более ничего в беседе не прозвучало, чего бы не стало известно сейчас. Летняя беседа Трампа и Зеленского была куда информативнее и дала куда большую пищу для анализа. С другой стороны, вполне логично, что двум незнакомым людям было не о чем говорить, кроме дежурных фраз.

Почему Белый дом это публикует?

Сейчас демократы, которые люто ненавидят Трампа, инициировали процедуру импичмента президента. Вопрос о давлении на Зеленского в деле расследования возможной коррупции сына возможного соперника Трампа на выборах 2020 - Джо Байдена - считается ключевым. Демократы всячески дают понять, что Трамп пытался незаконно надаваить на украинского президента, чтобы решить вопрос.

Трамп долго тянул с публикацией первого разговора с Зеленским, повышая ставки. Теперь же Белый дом публикует разговор, который сам президент называл "более важным", но в нем нет никакого компропата и нарушений. Этим Трамп кроет козыри демократов и лишает их инициативу с импичментом каких-либо серьезных аргументов. Согласитесь, что точно не уровень Уотергейта. Впочем, демократы не сдаются и продолжают напирать на "моральную сторону". Однако, похоже, инициативу они упустили.