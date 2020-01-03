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Беларусь отказалась от российской нефти. Уже официально

12:30
Беларусь отказалась от российской нефти. Уже официально - фото 1
Беларусь отказалась от российской нефти. Уже официально

Беларуский концерн "Белнефтехим" подтвердил прекращение поставок нефти из России с 1 января 2020 года.

Беларусь возобновила экспорт нефти в Украину

Об этом сообщает "Интерфакс-Запад" со ссылкой на пресс-службу компании.

"Поставки нефти из России остановились, сейчас идет активная работа по заключению контрактов на январь", - отметили в "Белнефтехим" и подчеркнули, что белорусские НПЗ (нефтеперерабатывающие заводы - прим. ред.) продолжают работу на накопленных в декабре остатках сырья.

Отметим, что данная ситуация сложилась из-за провала переговоров между РБ и российскими НК об условиях поставок нефти в новом году. Как результат, президент Беларуси Александр Лукашенко поручил найти замену сырью из РФ, чем на данный момент и занят "Белнефтехим".

"Я могу через Польшу (запустить альтернативный РФ импорт нефти – прим. ред.), они предлагают это, реверс. Саудовскую или американскую нефть в Гданьск (по морю – прим. ред) и трубу (МН "Дружба" – прим. ред.) завести реверсом (из Польши в Беларусь – прим. ред) они предлагают", - заявлял ранее президент Беларуси.

Напомним, Россия запретила экспорт нефти в Украину.

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нефть Беларусь Россия Новости Мир
Интерфакс запад
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