Беларусь возобновила экспорт нефти в Украину
Беларусь частично возобновила поставки топлива в Украину.
Об этом сообщил зампредседателя концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов.
"Сейчас принято решение о поставке порядка 32 тыс. т дизельного топлива в направлении Украины, 8 тыс. т дизельного топлива в направлении Польши и порядка 10 тыс. т автомобильного бензина также в направлении украинского рынка", - отметил управитель.
Также Сизов подчеркнул, что "Белнефтехим" продолжает поставки нефти в Украину по нефтепроводу "Дружба".
"Мы поддерживаем связь с оператором украинских нефтепроводов. По мере изменения информации мы будем дополнительно информировать о складывающейся ситуации", - заявил чиновник.
Напомним, 23 апреля из-за поставок некачественной нефти из России Беларусь приостановила поставки нефти в Украину. Кстати о РФ, ранее мы писали, что она соскучилась по запрещениям и решила нас попугать….запретом нефти.
"Прострелить ноги" россиянам решил премьер-министр Дмитрий Медведев.
"Устанавливается запрет на экcпорт на Украину российской нефти и нефтепродуктов", - заявил глава правительства.
Но одной нефтью россияне решили не ограничиваться.
"Мы расширяем запрет на ввоз в Россию отдельных видов товаров, эта мера коснется украинской продукции машиностроения, легкой промышленности, металлообработки, стоимость которой за прошлый год составила почти $250 млн", - заявила то ли левая то ли правая рука Путина.
В принципе, от страны, которая давит сыры бульдозерами мы ничего и не ожидали. К тому же интересно, чем они нас будут замещать нашу одежду? Косоворотками и кокошниками?