Беларусь возобновила экспорт нефти в Украину

16:30 25 апреля,

Беларусь возобновила экспорт нефти в Украину

Беларусь частично возобновила поставки топлива в Украину.

Об этом сообщил зампредседателя концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов.

"Сейчас принято решение о поставке порядка 32 тыс. т дизельного топлива в направлении Украины, 8 тыс. т дизельного топлива в направлении Польши и порядка 10 тыс. т автомобильного бензина также в направлении украинского рынка", - отметил управитель.

Также Сизов подчеркнул, что "Белнефтехим" продолжает поставки нефти в Украину по нефтепроводу "Дружба".

"Мы поддерживаем связь с оператором украинских нефтепроводов. По мере изменения информации мы будем дополнительно информировать о складывающейся ситуации", - заявил чиновник.

Напомним, 23 апреля из-за поставок некачественной нефти из России Беларусь приостановила поставки нефти в Украину. Кстати о РФ, ранее мы писали, что она соскучилась по запрещениям и решила нас попугать….запретом нефти.

"Прострелить ноги" россиянам решил премьер-министр Дмитрий Медведев.

"Устанавливается запрет на экcпорт на Украину российской нефти и нефтепродуктов", - заявил глава правительства.

Но одной нефтью россияне решили не ограничиваться.

"Мы расширяем запрет на ввоз в Россию отдельных видов товаров, эта мера коснется украинской продукции машиностроения, легкой промышленности, металлообработки, стоимость которой за прошлый год составила почти $250 млн", - заявила то ли левая то ли правая рука Путина.

В принципе, от страны, которая давит сыры бульдозерами мы ничего и не ожидали. К тому же интересно, чем они нас будут замещать нашу одежду? Косоворотками и кокошниками?