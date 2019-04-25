Владимир Зеленский Святослав Вакарчук Игра Престолов Евровидение-2019 война на Донбассе

Беларусь возобновила экспорт нефти в Украину

25 апреля, 16:30
Беларусь возобновила экспорт нефти в Украину - фото 1
Беларусь возобновила экспорт нефти в Украину

Беларусь частично возобновила поставки топлива в Украину.

Нефтегазовую компанию Венесуэлы будет обслуживать находящийся под санкциями банк РФ

Об этом сообщил зампредседателя концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов.

"Сейчас принято решение о поставке порядка 32 тыс. т дизельного топлива в направлении Украины, 8 тыс. т дизельного топлива в направлении Польши и порядка 10 тыс. т автомобильного бензина также в направлении украинского рынка", - отметил управитель.

Также Сизов подчеркнул, что "Белнефтехим" продолжает поставки нефти в Украину по нефтепроводу "Дружба".

"Мы поддерживаем связь с оператором украинских нефтепроводов. По мере изменения информации мы будем дополнительно информировать о складывающейся ситуации", - заявил чиновник.

Напомним, 23 апреля из-за поставок некачественной нефти из России Беларусь приостановила поставки нефти в Украину. Кстати о РФ, ранее мы писали, что она соскучилась по запрещениям и решила нас попугать….запретом нефти.

"Прострелить ноги" россиянам решил премьер-министр Дмитрий Медведев.

"Устанавливается запрет на экcпорт на Украину российской нефти и нефтепродуктов", - заявил глава правительства.

Но одной нефтью россияне решили не ограничиваться.

"Мы расширяем запрет на ввоз в Россию отдельных видов товаров, эта мера коснется украинской продукции машиностроения, легкой промышленности, металлообработки, стоимость которой за прошлый год составила почти $250 млн", - заявила то ли левая то ли правая рука Путина.

В принципе, от страны, которая давит сыры бульдозерами мы ничего и не ожидали. К тому же интересно, чем они нас будут замещать нашу одежду? Косоворотками и кокошниками?

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
нефть Беларусь Новости
Без табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Народный фронт слился из де-факто не существующей коалиции - фото 1
"Народный фронт" выходит из парламентской коалиции
11:00
Таки добрался: Коломойский уже в Киеве - фото 1
Таки добрался: Коломойский уже в Киеве
Вчера, 22:46
Монополии быть: Ахметов купил еще два облэнерго - фото 1
Монополии быть: Ахметов купил еще два облэнерго
Вчера, 21:30
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Трагічні сторінки - фото 1
Операція «Вісла» як болюча віха стосунків України та Польщі
28 апреля, 14:15
Список самых крутых сериалов апреля 2019 - фото 1
Что смотреть дома: лучшие сериалы апреля 2019
28 апреля, 13:00
Новый конфайнмент - шанс на спасение человечества от радиации - фото 1
Зона отчуждения - куда не попадают сталкеры: Фоторепортаж из Чернобыля
26 апреля, 16:00
Загрузка...