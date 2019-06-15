Дмитрий Комаров тайно женился – яркие ФОТО

Дмитрий Комаров тайно женился – яркие ФОТО

Популярный ведущий Дмитрий Комаров наконец-то сыграл свадьбу. Избранницей шоумена стала его партнерша по шоу "Танці з зірками" Александра Кучеренко.

Об этом шоумен сообщил в Instagram.

"Друзья, я всегда оберегал свою личную жизнь и держал в секрете. Но обещал вам, что всё расскажу, когда придет время. И вот оно пришло. Мы с Сашей Кучеренко стали мужем и женой. Понимаю, что у вас много вопросов. Ответы на них – сегодня в Светской жизни в 23.35 на 1+1 Мы счастливы", - написал он.

Толпы фанатов тут же принялись поздравлять молодых.

"Мое сердце разбито", "Вот это да! А я думаю, когда такой золотой человек обретёт наконец-то семью. Поздравляю от всей души!", "Красивая жена", "Живите счастливо! Любви, понимания и детишек", - пишут люди.