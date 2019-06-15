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Дмитрий Комаров тайно женился – яркие ФОТО

20:27
Дмитрий Комаров тайно женился – яркие ФОТО - фото 1
Дмитрий Комаров тайно женился – яркие ФОТО

Популярный ведущий Дмитрий Комаров наконец-то сыграл свадьбу. Избранницей шоумена стала его партнерша по шоу "Танці з зірками" Александра Кучеренко.

Дмитрия Комарова подстрелили в Бразилии (видео)

Об этом шоумен сообщил в Instagram.

"Друзья, я всегда оберегал свою личную жизнь и держал в секрете. Но обещал вам, что всё расскажу, когда придет время. И вот оно пришло. Мы с Сашей Кучеренко стали мужем и женой. Понимаю, что у вас много вопросов. Ответы на них – сегодня в Светской жизни в 23.35 на 1+1 Мы счастливы", - написал он.

Дмитрий Комаров тайно женился – яркие ФОТО - фото 182770

Толпы фанатов тут же принялись поздравлять молодых.

"Мое сердце разбито", "Вот это да! А я думаю, когда такой золотой человек обретёт наконец-то семью. Поздравляю от всей души!", "Красивая жена", "Живите счастливо! Любви, понимания и детишек", - пишут люди.

Дмитрий Комаров тайно женился – яркие ФОТО - фото 182772

 

Напомним, украинская певица Алина Гросу вышла замуж. По словам "бджілки", церемония бракосочетания состоялась еще 1 июня, однако поделилась новостью она лишь сейчас На свой день рождения.

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