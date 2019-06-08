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"Бджілка" Гросу вышла замуж – яркие ФОТО

13:30
"Бджілка"Гросу вышла замуж – яркие ФОТО - фото 1
"Бджілка"Гросу вышла замуж – яркие ФОТО

Украинская певица Алина Гросу вышла замуж. По словам "бджілки", церемония бракосочетания состоялась еще 1 июня, однако поделилась новостью она лишь сейчас На свой день рождения.

Алина Гросу выходит замуж – известны подробности
https://beztabu.net/shoubiz_t7103
Алина Гросу выходит замуж – известны подробности

"С днем рождения меня! Свой 24 год я встречаю уже замужней девушкой. Можно сказать, любимый принял меня в свою семью и подарил мне ее к моему дню рождения! Теперь я точно буду говорить, что мое сердце не свободно!!! В нем есть много-много любви..так как родных людей/членов семьи у меня стало в два раза больше", - заявила певица.

Счастливым избранником поп-дивы стал бизнесмен Александр. Судьбоносная встреча пары прошла на съёмочной площадке сериала. И пара решилась на свадьбу. Однако отметим, что как такового пышного торжества еще не было.

'Бджілка' Гросу вышла замуж – яркие ФОТО - фото 182379

"Свадьба еще будет, а вот роспись уже была (1 июня) чтоб точно запомнить и поздравлять друг друга каждый год с этим событием! Ну а сегодня мой праздник, пойду подниму бокал за то, чтоб этот год был еще лучше за то, чтоб и вы были счастливы, любимы и влюблены!", - отметила Гросу.

Напомним, украинская балерина и судья шоу "Танці з зірками" Екатерина Кухар тайно вышла замуж.

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Алина Гросу свадьба брак Шоубиз Звезды
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