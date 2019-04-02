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БДСМ, эротика и сырое мясо: в КПИ проводят зашкварный конкурс красоты (ФОТО и ВИДЕО 18+)

19:20
Студентки физмата КПИ приняли участие в нестандартном конкурсе красоты - фото 1
Студентки физмата КПИ приняли участие в нестандартном конкурсе красоты

На странице официального аккаунта студенческого совета физмата Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" в Instagram опубликовали эпические фотографии студенток в мегаоткровенных нарядах.

Шкваранулись учащиеся физико-математического факультета КПИ очень и очень знатно.

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По крайней мере, консервативные преподаватели и руководство ВУЗа такого подхода к конкурсу красоты точно не поймет.

В соцсетях физмата запостили картинки претендующих на корону девушек, но дело в том, что ничего общего с традиционными аналогичными состязаниями конкурс не имеет.

Студентки с натянутым на голое тело боди, облаченные в БДСМ-ремни, позировали для конкурса в ну очень откровенных и эпатажных фотосессиях.

Чего стоит одно лишь изображение Екатерины Ковальчук, которая ради победы и крутого снимка впилась зубами в кусок сырого мяса.

БДСМ, эротика и сырое мясо: в КПИ проводят зашкварный конкурс красоты (ФОТО и ВИДЕО 18+) - фото 178573

Участвовала в этом промо для турецких туристов и первокурсница Мария Хромых, которую облачили для съемок в красивое и явно недешевое нижнее белье. БДСМ, эротика и сырое мясо: в КПИ проводят зашкварный конкурс красоты (ФОТО и ВИДЕО 18+) - фото 178574

В общем, выложили картинки на странице студсовета с личными данными студенток. Наверное, для того, чтобы сделать девушек более популярными.

БДСМ, эротика и сырое мясо: в КПИ проводят зашкварный конкурс красоты (ФОТО и ВИДЕО 18+) - фото 178575

 

Короче, конкурс вышел, мягко говоря, необычным.

БДСМ, эротика и сырое мясо: в КПИ проводят зашкварный конкурс красоты (ФОТО и ВИДЕО 18+) - фото 178576

Впрочем, нет никаких сомнений, что девушки участвовали в этом по собственному согласию. По крайней мере, никаих данных о принуждении к участию в эротических съемках в сети не было.

В руководстве ВУЗа на скандал пока никак не отреагировали. Хотя не знать о вакханалии не могли: на конкурс наверняка выделяли некие средства, а сомнений в том, как именно будет выглядеть состязание красоты, у преподов возникнуть не могло. По крайней мере, промо-ролик "Мисс ФМФ-2019" сразу дает понимание того, что запланировали организаторы.

Смотрите эротическое видео о конкурсе красоты среди студенток физмата КПИ онлайн (18+):

К слову, проводили в физмате и конкурс "Мистер ФМФ". Правда, раздеваться парней не заставляли. Соревнования среди молодых людей проходили по унылым канонам Совка.

БДСМ, эротика и сырое мясо: в КПИ проводят зашкварный конкурс красоты (ФОТО и ВИДЕО 18+) - фото 178577

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