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Банковая назначила "смотрящего" за Разумковым – СМИ

16:30
Банковая назначила "смотрящего" за Разумковым – СМИ - фото 1
Банковая назначила "смотрящего" за Разумковым – СМИ

Офис президента Украины назначил "смотрящего" за спикером ВРУ Дмитрием Разумковым.

Разумков рассказал о "необходимости" русского языка для Украины

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на инсайд в "Слуге народа".

По данным источника, Банковую чрезмерно беспокоят политические амбиции Дмитрия Разумкова. Для контроля за политиком "центр" решил назначить своего "смотрящего" в ВРУ. Им стал глава аппарата ВРУ Вячеслав Штучный.

"Дима как-то узнал, что Штучный "сидит на зарплате" в ОПУ. Вызывает его и говорит: "Мне говорят, что платит Банковая". А тот ему отвечает: "Да. Вы мне ничего не предлагаете, то я и согласился". Разумков аж присел от такого "откровения". Говорит, что давай заявление, но Штучный то съехал. А потом вечером звонит Диме президент: "Я там слышал, ты хочешь уволить Штучного. Не тронь его, это член нашей команды". Дима говорит: "Да я его же брал на работу, это мой подчиненный, я буду разбираться сам", - заявил источник "УП".

Как уточняет инсайд, глава ОПУ Андрей Ермак обращается с Дмитрием Разумковым как с другом, но в то же время за спиной создает конфликты.

Отметим, что….

По словам "слуги народа" Гео Лероса Офис президента Украины всерьез пытается избавиться от Дмитрия Разумкова. В частности, ранее глава ОПУ Андрей Ермак лично вел переговоры с представителями других фракций о поддержке этого решения. В благодарность за "услугу", соратник Зеленского предлагал одной из партий кресло первого вице-спикера в ВРУ.

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Дмитрий Разумков Андрей Ермак Верховна Рада Новости Политика
Украинская правда
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