Австрийский суд разрешил экстрадицию Фирташа в США

Австрийский суд знатно нахлабучил Фирташа

Отгулявший свою днюху в компании пророссийских нардепов украинский олигарх поедет чалиться в Штаты, где ему уже обеспечен теплый прием.

Во вторник, 25 июня, Верховный суд Австрии поставил точку в деле об экстрадиции подозреваемого в даче взятки Дмитрия Фирташа в Штаты.

Служители Фемиды не прислушались к адвокатам принудительно живущего в Вене олигарха, и постановили выдворить его из страны, посадив на самолет в Вашингтон, где его тут же примут следователи.

Фирташа подозревают в даче взятки чиновникам Индии с использованием американских финансовых институтов. За финансовые преступления в Штатах карают весьма серьезно, не так как в Украине. Поэтому судьба олигарха, де-факто, предрешена: его будут долго допрашивать на предмет дачи показаний против других известных украинцев, которых также подозревают в совершении преступлений. В частности, против Игоря Коломойского. Придется поделиться ему и информацией о своих российских друзьях - братьях Ротенбергах, а также других пособниках Путина, которые вносили за него залог.

На слушаниях в Вене сегодня присутствовали и соратники Фирташа - нардепы Сергей Левочкин и Михаил Папиев и бывший банкир Денис Горбуненко. Примечательно, что о коррупционных связях с этими деятелями владелец Group DF обязательно расскажет, лишь бы присесть в тюрьму не на долгое время.

Напомним, Фирташа арестовали в Австрии 12 марта 2014 по запросу властей США. Изначально суд согласился выдать его Штатам, но потом отпустил под залог. Бежать олигарх не собирался, поскольку это чревато еще большим наказанием, но вот отмазаться от экстрадиции очень хотел. Но все ухищрения не помогли.