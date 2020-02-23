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Аваковирус: Активисты передали привет министру внутренних дел

17:00
Аваков просят на выход - фото 1
Аваков просят на выход

В воскресенье, 23 февраля, в Киеве под стенами Офиса президента прошла акция, приуроченная к шестилетию нахождения во главе министерства внутренних дел Арсена Авакова.

Акция получила креативное название Акция "Долой Аваковирус". Около сотни людей пришли под стены Офиса президента во всеоружии – с креативными плакатами с надписями "Долой Авакова", "Останови Аваковирус," "6 лет провалившихся реформ", "Мы против черта Авакова".

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Активисты потребовали от президент немедленной отставки Авакова и припомнили основные его провалы:

- саботаж реформы полиции, сохранение старых кадров;

- отсутствие нормальных расследований нападений на гражданских активистов и журналистов;

- практика поиска "стрелочников" вместо работы над раскрытием дел;

- покрытие преступлений, совершенных полицейскими;

- коррупционные скандалы.

"Сегодня ровно 6 лет, как Аваков стал министром МВД. 6 лет Авакова - это своеобразная история болезни", - говорят активисты. В масках, потому что "легче подхватить Аваковирус чем коронавирус".

В этом контексте протестующие вспомнили убийство Екатерины Гандзюк, журналиста Павла Шеремета и 5-летнего Кирилла Тлявова пьяными правоохранителями в Переяслав-Хмельницком.

Активисты попытались «пришпилить» свои весточки на стены здания, но получили отпор от сотрудников Авакова, которые были приствлены наблюдать за соблюдение «законности».

Отметим, что в Офисе президента наверняка были бы и рады «оставить» Авакова, но тот очень тесно переплелся с Игорем Коломойским, а также имеет своих людей, как в парламенте, так и в других центрах принятия решений.

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