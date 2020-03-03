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Авакова могут повысить

10:00
Авакова собираются сделать вице-премьером - фото 1
Авакова собираются сделать вице-премьером

В среду, 4 марта, во время внеочередного заседания Верховной Рады, которое было инициировано Владимиром Зеленским, нардепы могут отдать "вечному министру" руководство всем силовым сектором.

Как утверждают источники издания "Зеркало недели", специально для крайне влиятельного и сколотившего собственную армию из правоохранителей и титушек Авакова могут создать должность вице-премьера по работе с силовыми ведомствами.

В среду 4 министра подадут в отставку – СМИ

Само собой, кресло главы МВД за собой министр также сохранит.

Подтвердил данные о появлении новой должности и глава "Слуги народа" Давид Арахамия:

- Мы хотели бы усилить интеграционную функцию в сфере обороны. В настоящее время есть министр обороны, «Укроборонпром», частный оборонный сектор и т.д. У нас есть Совет национальной безопасности и обороны, который эту интеграционную функцию должен брать на себя, но на уровне Кабмина было бы хорошо взять вице-премьера по обороне.

Кроме того, по словам нардепа, в ближайшее время в правительстве появятся новые люди.

Напомним, ранее в некоторых СМИ появилась информация о скором увольнении премьер-министра Алексея Гончарука. Президент Украины будто бы недоволен низкой эффективностью правительства и недоверием к нему большинства населения страны.

28 февраля спикер ВРУ Дмитрий Разумков по требованию президента Украины Владимира Зеленского подписал распоряжение о созыве 4 марта внеочередного заседания Рады. Предположительно в этот день и решится судьба правительства Алексея Гончарука.

1 марта премьер-министра заметили в одном из столичных кафе за разговором с Андреем Ермаком, что лишь укрепило слухи об отставке главы Кабмина.

На следующий день Алексей Гончарук созвал брифинг и опроверг информацию о своем увольнении. При этом СМИ уже вторую неделю обсуждают возможных сменщиков Гончарука - это бывший "рыг" Серегй Тигипко и бывший сотрудник Ахметова Денис Шмыгаль.

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