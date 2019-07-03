Аваков "взялся" за Клюева – ФОТО

Аваков "взялся" за Клюева – ФОТО

Намедни ЦИК зарегистрировала соратника Януковича Андрея Клюева. Но Арсен Аваков выступил против.

Об этом глава МВД написал в Facebook.

"Провел селекторное совещание с подразделениями МВД Украины по ситуации.По результатам - направил в ЦИК письмо. Надеюсь, что он послужит основанием для принятия ЦИК решения о снятии с участия в выборах Андрея Клюева", - написал министр.

Согласно тексту, экс-регионал последние 5 лет не проживал на территории Украины.

Однако экс-глава СНБО считает иначе, указывая в качестве контраргумента свое местопребывание в Донецке.

Для справки

Андрей Клюев (род. 1964) - экс-секретарь СНБО (2012-2014), глава АП Виктор Януковича (2014). В 2014-2017 был обьявлен в международный розыск, несколько лет проживал заграницей (Австрия, Бельгия и Россия). В июне 2019 Верховный суд Украины позволил политику участвовать в парламентских выборах. 2 июля ЦИК поспешила исполнить вердикт Фемиды и внесла имя Клюева в избирательные бюллетени.