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Аваков "взялся" за Клюева – ФОТО

09:27
Аваков "взялся" за Клюева – ФОТО - фото 1
Аваков "взялся" за Клюева – ФОТО

Намедни ЦИК зарегистрировала соратника Януковича Андрея Клюева. Но Арсен Аваков выступил против.

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Об этом глава МВД написал в Facebook.

"Провел селекторное совещание с подразделениями МВД Украины по ситуации.По результатам - направил в ЦИК письмо. Надеюсь, что он послужит основанием для принятия ЦИК решения о снятии с участия в выборах Андрея Клюева", - написал министр.

Аваков 'взялся' за Клюева – ФОТО - фото 183644

Согласно тексту, экс-регионал последние 5 лет не проживал на территории Украины.

Аваков 'взялся' за Клюева – ФОТО - фото 183645

Однако экс-глава СНБО считает иначе, указывая в качестве контраргумента свое местопребывание в Донецке.

Для справки

Андрей Клюев (род. 1964) - экс-секретарь СНБО (2012-2014), глава АП Виктор Януковича (2014). В 2014-2017 был обьявлен в международный розыск, несколько лет проживал заграницей (Австрия, Бельгия и Россия). В июне 2019 Верховный суд Украины позволил политику участвовать в парламентских выборах. 2 июля ЦИК поспешила исполнить вердикт Фемиды и внесла имя Клюева в избирательные бюллетени.

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Андрей Клюев Выборы в Раду 2019 Арсен Аваков ЦИК Новости Украина
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