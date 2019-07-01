Соратник Януковича идет в Раду. Суд разрешил

Соратник Януковича идет в Раду. Суд разрешил

Экс-глава АП Януковича Андрей Клюев пойдет в Раду. Так решил суд.

Об этом в Facebook сообщил адвокат политика Юрий Сухов.

"Кому-то понравится, а кому-то нет, но Адвокатское объединение "Сухов, Кочан энд барристерс отстояло в Кассационном административном суде при Верховном суде гарантированное Конституцией и законами Украины гражданину Украины Клюеву Андрею Петровичу право на участие в избирательном процессе", - написал юрист.

И добавил следующее.

"Суд не согласился с ЦИК Украины и отменил, как по мне, сепаратистское и конъюнктурное его решение об отказе в регистрации Клюева А.П., постоянно проживающего на территории Украины в г.Донецке, кандидатом в народные депутаты Украины от Либеральной партии Украины в одномандатном избирательном округе №46 на внеочередных выборах 21 июля 2019 года", - сказал адвокат.

Для справки

Андрей Клюев (род. 1964) - экс-секретарь СНБО (2012-2014), глава АП Викто Януковича (2014). В 2014-2017 был обьявлен в международный розыск, несколько лет проживал заграницей (Австрия, Бельгия и Россия).