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Соратник Януковича идет в Раду. Суд разрешил

13:20
Соратник Януковича идет в Раду. Суд разрешил - фото 1
Соратник Януковича идет в Раду. Суд разрешил

Экс-глава АП Януковича Андрей Клюев пойдет в Раду. Так решил суд.

Соратник Януковича добился отмены санкций в суде ЕС

Об этом в Facebook сообщил адвокат политика Юрий Сухов.

"Кому-то понравится, а кому-то нет, но Адвокатское объединение "Сухов, Кочан энд барристерс отстояло в Кассационном административном суде при Верховном суде гарантированное Конституцией и законами Украины гражданину Украины Клюеву Андрею Петровичу право на участие в избирательном процессе", - написал юрист.

И добавил следующее.

"Суд не согласился с ЦИК Украины и отменил, как по мне, сепаратистское и конъюнктурное его решение об отказе в регистрации Клюева А.П., постоянно проживающего на территории Украины в г.Донецке, кандидатом в народные депутаты Украины от Либеральной партии Украины в одномандатном избирательном округе №46 на внеочередных выборах 21 июля 2019 года", - сказал адвокат.

Соратник Януковича идет в Раду. Суд разрешил - фото 183533
Для справки
Андрей Клюев (род. 1964) - экс-секретарь СНБО (2012-2014), глава АП Викто Януковича (2014). В 2014-2017 был обьявлен в международный розыск, несколько лет проживал заграницей (Австрия, Бельгия и Россия).
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Андрей Клюев Виктор Янукович Выборы в Раду 2019 Новости Украина
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