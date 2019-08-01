Аваков вывел бойцов Нацгвардии на улицы страны

Нацгвардейцы будут патрулировать города Украины на постоянной основе

Впервые в истории Украины подразделения воинского формирования МВД будут на постоянной основе патрулировать города. Так что расклеивающим листовки против Зеленского теперь нужно остерегаться вдвойне.

В четверг, 1 августа, в министерстве внутренних дел отчитались о том, что Арсен Аваков подписал распоряжение о патрулировании городов Украины силами НГУ.

По данным МВД, изначально усиливать охрану порядка будут почти две тысячи бойцов подразделения, сто авто и столько же служебных собак Нацгвардии.

Патрулировать города в усиленном режиме Аваков захотел пять дней в неделю по шесть часов.

"Патрули имеют право проверять документы, проводить поверхностную проверку и осмотр, останавливать транспортные средства, ограничивать передвижения лица, транспортного средства или фактического владения вещью, проникать в жилище или другое владение лица, проверять соблюдения требований разрешительной системы органов внутренних дел и осуществлять полицейскую опеку", - отметили в МВД.

Фактически подобное решение обозначает две вещи: Аваков усиливает свои позиции и влияние в стране путем взятия под контроль улиц городов вверенными ему подразделениями. А также начало пути к возможному улучшению криминогенной ситуации в стране. Ведь разгул преступности в период работы министра внутренних дел только лишь усиливался из года в год, а в патрульной полиции постоянно не хватает экипажей.