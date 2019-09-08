Аваков уже бунтует против Зеленского

Аваков на грани отставки / пресс-служба МВД

Названный Коломойским "фактором стабильности" глава МВД Арсен Авакова оказался даже не миной замедленного действия в Кабинете Гончарука, он уже бунтует и грозит президенту и его окружению.

После того, как представитель старой власти Арсен Аваков вошел в состав новой (чего президент Зеленский обещал ранее не делать) общественность возмутилась, местами даже негодовала, некоторые даже называли Авакова "чертом" и призывали главу СБУ Баканова с ним "разобраться".

Однако всех поспешил успокоить сначала президент Зеленский, а потом и номинальный шеф Авакова - премьер-министр Гончарук. Дескать, полномочия министра внутренних дел существенно обрежут, заберут его людей и назначат новых, более того, Аваков будет лишен важного инструмента влияния - Национальной гвардии.

Вполне логично, что долго Аваков молчать не мог, статус "сапожника без сапог" некогда всесильного министра категорически не устраивает, а потому он отважился на бунт, детали которого сообщает уважаемое издание "Зеркало недели" со ссылкой на свои всегда хорошо осведомленные источники.

По данным газеты, в среду, 4 сентября, Аваков имел часовую ауденцию с Зеленским, в ходе кототой высказал президенту свое "фе".

Сообщается, что министр внутренних дел в присутствии ближайшего окружения Зеленского - то есть Андрея Богдана и Сергея Шефира (ЗН называет его близким другом Авакова) - не только отказался от предложенных ему заместителей и заявил о желании самостоятельно формировать команду МВД, но и не согласился отдать Нацгвардию Зеленскому.

Разговор вышел далеко не дружеским и Аваков якобы даже грозился убыть в отставку. Однако пока никаких решений озвучено не было. Во всяком случае, в субботу в аэропорту "Борисполь" во время встречи освобожденных русскими заложников Аваков держался обособленно и был в тени президента и его людей.

Не исключено, что данная встреча была не про конфликт, а своеобразным торгом - Аваков таким образом надеется сохранить хотя бы часть полномочий (сообщается об остром желании отстоять Нацгвардию), ну, а замы - уже дело такое (ранее Аваков уже прогибался и соглашался на не любимую им Эку Згуладзе, зато потом компенсировал все моральные потери назначеним Анастасии Деевой на позицию заместителя министра).