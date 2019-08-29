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Аваков остается? Зеленский принял решение

13:43
Аваков остается? Зеленский принял решение - фото 1
Аваков остается? Зеленский принял решение

Глава МВД Арсекн Аваков останется в свои кресле.

"Порошенко бессовестно лжет": Аваков жестко унизил главу "ЕС"

Об этом сообщают СМИ.

По данным источников, президент Украины Владимир Зеленский сам поддержал данную кандидатуру. Учитывая монобольшинство "Слуги народа" в Раде, инициатива гаранта будет 100-процентно поддержана.

Напомним, что весной 2019 г. Арсен Борисович четко встал на сторону будущей (теперь новой) власти, провалив избирательные сетки Петра Порошенко.

При Зе-власти вопрос о его увольнении и вовсе не поднимался.

Ему не повредило даже убийство 5-летнего Кирилла Тлявова. Как и ожидалось, об этой истории вскорее забыли, президент тактично промолчал (Зеленский скор на громкие заявления - прим. ред), а петиции об отставке одиозного министра улетели в известном направлении.

 
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Арсен Аваков МВД Владимир Зеленский Новости Украина
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