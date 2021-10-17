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Аваков нахімічив: Під санкції РНБО потрапили понад 100 лівих людей

11:21
Аваков такий Аваков - фото 1
Аваков такий Аваков / 5 канал

В Офісі президента заявляють, що обставини помилкового внесення 108 осіб до санкційного списку кримінальних авторитетів і «злодіїв у законі» встановлюють, зокрема, перевіряють, чи були такі дії навмисними.

«На даний момент у повному обсязі встановлюються конкретні обставини того, як допускалися порушення і чи були вони умисними. Ця перевірка ще не завершилася», – повідомив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

За його словами, наразі апарат РНБО проводить перевірку і згодом має поінформувати про її результати. Він додав, що при підготовці вказаних матеріалів порушення були допущені працівниками Міністерства внутрішніх справ, коли його очолював Арсен Аваков.

Cекретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов на брифінгу за підсумками засідання РНБО 15 жовтня повідомив, що в попередніх рішеннях з приводу «злодіїв у законі» «були свідомі чи несвідомі помилки щодо 108 осіб, які вже виправили».

За його словами, відповідальні за це особи у МВС понесли покарання. Йдеться про вісьмох людей, частину з яких звільнили з лав Міністерства внутрішніх справ, двох – понизили на посадах, сказав Данілов.

У травні цього року Рада національної безпеки та оборони України застосувала санкції стосовно «злодіїв у законі» і кримінальних авторитетів. Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що РНБО запроваджує санкції щодо 557 «злодіїв у законі» та 11 кримінальних авторитетів.

 

 

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Санкции СНБО Алексей Данилов Арсен Аваков "вор в законе" Новини Украина
Радіо Свобода
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