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"Астанавитесь!": Порошенко оправдал пограничника за Мальдивы

Вчера, 21:28
"Астанавитесь!":Порошенко оправдал пограничника за Мальдивы - фото 1
"Астанавитесь!":Порошенко оправдал пограничника за Мальдивы

Петр Порошенко прокомментировал уголовное расследование в отношении пограничника, подозреваемого в незаконном пропуске пятого президента Украины заграницу.

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Об этом сообщает "Украинская правда".

"Пограничника того сейчас пытаются взять в заложники. Я никогда в жизни его не видел. Так же как границу пересекаю исключительно в пунктах пропуска. Одна известная личность, которая плохо закончила, когда-то с экранов телевидения призвала: "Астанавитесь", Владимир Александрович, вас это касается, чтобы не последовать его дорогой", - заявил Петр Порошенко.

Напомним, что…

8 июля ГБР сообщило о подозрении экс-работнику Госпогранслужбе в незаконном пропуске Петра Порошенко заграницу.

По данным следствия, в 2018 г. пятый президент вместе с членами своей семьи пересек украинскую границу для отдыха на Мальдивах. Отпуск в тропиках обошелся политику в 500 тысяч долларов.

В августе 2019 г. по факту правонарушения следователи ГБР открыли дело.

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Новости Украина Петр Порошенко ГБР
Украинская правда
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