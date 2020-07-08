"Астанавитесь!": Порошенко оправдал пограничника за Мальдивы

"Астанавитесь!":Порошенко оправдал пограничника за Мальдивы

Петр Порошенко прокомментировал уголовное расследование в отношении пограничника, подозреваемого в незаконном пропуске пятого президента Украины заграницу.

Об этом сообщает "Украинская правда".

"Пограничника того сейчас пытаются взять в заложники. Я никогда в жизни его не видел. Так же как границу пересекаю исключительно в пунктах пропуска. Одна известная личность, которая плохо закончила, когда-то с экранов телевидения призвала: "Астанавитесь", Владимир Александрович, вас это касается, чтобы не последовать его дорогой", - заявил Петр Порошенко.

Напомним, что…

8 июля ГБР сообщило о подозрении экс-работнику Госпогранслужбе в незаконном пропуске Петра Порошенко заграницу.

По данным следствия, в 2018 г. пятый президент вместе с членами своей семьи пересек украинскую границу для отдыха на Мальдивах. Отпуск в тропиках обошелся политику в 500 тысяч долларов.

В августе 2019 г. по факту правонарушения следователи ГБР открыли дело.