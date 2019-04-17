ГБР взялось за НАБУ: кто пострадает первым - ФОТО

18:00 17 апреля,

ГБР взялось за НАБУ: кто пострадает первым - ФОТО

ГБР начало расследование против главы НАБУ Артема Сытника. Чиновник подозревается в получении взятки от экс-нардепа Дмитрия Крючкова.

Об этом пишет представитель ГПУ Лариса Сарган в Facebook.

"За совершение или несовершение в интересах того, кто предоставляет такую ​​выгоду, или в интересах третьего лица любого действия с использованием предоставленной власти или служебного положения, по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 369 УК Украины", - написала Сарган.

Напомним, в понедельник, 15 апреля, в Киев прилетел участник коррупционных схем Порошенко-Кононенко Дмитрий Крючков.

НАБУ подозревает экс-чиновника в отмывании денег предприятия "Запорожьеоблэнерго", контролируемого на тот момент братьями Суркисами. Однако действовал Крючков не в одном лишь Запорожье: от рук чиновника также пострадали Черкасский и Харьковский облэнерго.

Каким боком тут Порошенко и Ко? По словам детектива антикоррбюро Романа Войтюка, Дмитрий Крючков действовал явно не сам, а лишь с соизволения вышестоящих особ. Среди протеже Крючкова есть и непосредственные друзья гарант Игорь Кононенко и Игорь Райнин. Записи разговоров главных героев дела также имеются.