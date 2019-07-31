Арест NEYMA: появилась реакция России

Арест NEYMA: появилась реакция России

Во вторник, 30 июля, украинский суд арестовал российский танкер NEYMA. МИД РФ поспешил отреагировать.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на интервью замглавы МИД РФ Григория Карасина.

"Для нас самое главное было освободить людей. Наши граждане, моряки уже давно дома. Судно это находится в частном владении, поэтому все должно решить судебная инстанция”, - подчеркнул дипломат, намекнув, что судно не является проблемой российского МИД.

Григорий Карасин

В то же время Карасин добавил, что власти России продолжат следить за ситуацией.

“Мы будем внимательно следить, но это уже менее драматично. И я надеюсь, что тут суд решит. Будем за этим наблюдать. Надо выяснять, кому оно принадлежит. И частный собственник вправе в судебном порядке оспаривать решение украинских властей. Так что это перешло немного в другую сферу”, - отметил работник МИД.

Напомним, 25 июля СБУ задержала российский танкер "Нейма", блокировавший Керченский пролив. Спустя некоторое время команда судна была отпущена на волю. Такая позиция не очень понравилась многим украинцам. Служба безопасности решила оправдаться.