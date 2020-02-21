Арахамия снимался в "Битве экстрасенсов" (ВИДЕО)

Арахамия был участником шоу "Битва экстрасенсов"

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, как и его коллега по Зе-команде Алексей Гончарук, ранее был участником популярных телешоу. Его, правда, привлекали на съемки не в качестве массовки, а как приглашенного гостя.

Видео с Давидом Арахамией, которого в программе представили как Давида Брауна, выложила на своей странице в YouTube одна из участниц шоу, якобы обладающая экстрасенсорными возможностями, Анна Арджеванидзе.

Испытание, которое придумали сценаристы шоу, заключалось в том, чтобы опознать среди приглашенных гостей миллионера. Таковым оказался будущий глава "Слуг народа".

- А человек с большим сердцем, с миллионами - это Вы. А Вам воздается за то, что Вы помогаете кому-то. Я вижу Вашу помощь, - сказала тогда участница шоу, обращаясь к Арахамии.

На что известный на тот момент как Давид Браун ответил, что он является основателем одного из крупнейших волонтерских фондов в Украине:

- Мы более 400 миллионов гривен собрали и помогли армии, семьям погибших. Действительно, прав экстрасенс. Если ты помог кому-то одному, а потом кто-то другой помог тебе, это какой-то закон вселенной.

Напомним, накануне министр культуры Владимир Бородянский заявил, что благодаря телешоу "Битва экстрасенсов" было раскрыто много уголовных дел. Министр не считает проект дезинформацией, ведь "здесь человек или верит, или не верит".