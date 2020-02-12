До назначения премьером Гончарук ходил на митинги и снимался в низкопробных ток-шоу ВИДЕО

Гончарук протестующий

В среду, 12 февраля, в сети обнаружили очередные компрометирующие действующего главу правительства видеозаписи. Как оказалось, до своего прихода в политику "реформатор" занимался весьма сомнительной деятельностью.

Так, журналисты раскопали запись ток-шоу с участием Гончарука. Опубликовано оно было 21 июня 2012-го, когда нынешний премьер еще не был "великим экономистом".

Судя по видео, будущий руководитель правительства просто сидел в зале и создавал на съемках массовку. За подобные "проявления" в те годы платили от 20 до 50 гривен. Участвовал же Гончарук в 18 выпуске проекта ведущего Андрея Пальчевского "Про життя", в котором присутствующие гости смаковали жуткую историю 22-летнего парня, который пытался покончить жизнь самоубийством, но остался инвалидом.

Смотрите видео с участием Алексея Гончарука в ток-шоу (с 26:30) онлайн:

Кроме того, руководитель Кабмина еще шесть лет назад тусил в толпе митингующих, то ли представляясь обманутым инвестором, то ли на самом деле им являясь. В компании примерно сотни протестующих с зонтиками у Администрации президента Гончарук рассказывал о том, что проблема недостройки домов коснулась "120-300 тысяч семей". При этом он призывал Януковича обратить внимание на махинации и выделить деньги для того, чтобы жилье для инвесторов было достроено.

Напомним, 15 января в YouTube появилась первая часть разговора между премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком, министром финансов Оксаной Маркаровой, замглавы НБУ Екатериной Рожковой и других чиновников. На компрометирующих записях глава Кабмина обвинил Зеленского в примитивном понимании экономики и признался в собственной некомпетентности.

Впрочем, через какое-то время оказалось, что Зеленский решил "помиловать" главу правительства, хотя и полномочий таких у него не было. Но, поскольку самого заявления, как выяснилось, не существовало, весь этот движ в Зе команде оказался обычной показухой для народа.