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Апелляционный суд оставил Андрея Антоненко в СИЗО

17:40
Андрея Антоненко будут удерживать в СИЗО - фото 1
Андрея Антоненко будут удерживать в СИЗО

В среду, 12 августа, Апелляционный суд Киева провел очередное заседание, касающееся меры пресечения для обвиненного мусорами в убийстве российского журналиста музыканта и бойца ССО Андрея Антоненко.

Вопреки полному отсутствию доказательств причастности Антоненко к самому преступлению, а также о его возможных попытках сбежать из-под следствия, служители Фемиды решили отказать адвокатам подозреваемого даже в смягчении для него меры пресечения.

Суд отпустил Юлию Кузьменко под домашний арест

Примечательно, что за день до этого судьи отказались удерживать в следственном изоляторе Юлию Кузьменко, которую менты также приписали к делу Шеремета.

Напомним, 20 июля 2016 года в центре Киева взорвали машину руководителя "Украинской правды" Алены Притулы, в которой находился Павел Шеремет. Взрывом журналисту почти полностью оторвало ногу: он погиб на месте.

Позже генпрокурор Юрий Луценко заявил подтвердил первоначальную версию следствия: имела место детонация взрывного устройства. Пятый президент Петр Порошенко поручил правоохранителям немедленно расследовать убийство журналиста, но никто не спешил этого делать. С 24 июля 2018 г. полиция засекретила все решения судов в деле об убийстве.

12 декабря 2019 г. полиция наконец озвучила результаты расследования. По версии правоохранителей, убийство Шеремета организовала и спланировала "преступная группа, состоявшая из ветеранов АТО". Лидером ее менты поначалу почему-то решили считать Андрея Антоненко, который, как свидетельствуют экспертизы из уголовного дела, не совсем-то и подходит под описание заснятых камерами наблюдения исполнителей. По крайней мере, только в одной экспертизе указано, что сходство "Риффмастера" с отображенным на видео человеком "условно-достаточное". В психологической экспертизе указана идентичность подозреваемого с убийцей, а в портретной специалисты пришли к выводу, что на записи не Антоненко.

Военнослужащая Яна Дугарь, которой полицейские шьют соучастие в преступлении, вообще не была в Киеве в даты подготовки убийства Шеремета. А волонтер и детский хирург из "Охматдета" Юлия Кузьменко переписывалась в Facebook с домашнего айпи в вечер закладки взрывного устройства, хотя менты говорят, что ее телефон был выключен. Более того, в момент подрыва взрывчатки она находилась в больнице.

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Юлия Кузьменко Андрей Антоненко (Riffmaster) Яна Дугарь уголовное дело суд Новости
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