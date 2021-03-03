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Антивакцинатор Порошенко: Посол Великої Британії відповіла на критику вакцини Covishield

14:55
Порошенко поїв того, чого замовляв - фото 1
Порошенко поїв того, чого замовляв

Колишній президент України Петро Порошенко очолив інформаційну кампанію проти вакцинації. Провокаційні заяви політика та йому подібних довелось спростовувати послу Великої Британії.

Посол Великої Британії Мелінда Сіммонс спростувала, що вакцина від коронавірусу розробки компанії AstraZeneca та препарат Covishield, виготовлений в Індії по її ліцензії — різні препарати.

«Вакцини: фактчек. Вакцина від COVID-19 Covishield та Oxford-AstraZeneca AZD1222 є ідентичними. Covishield – це ліцензійна назва AZD1222, виробленої в Індії. Припущення, що вакцини AZ/Covishield, що використовуються в Україні, відрізняються за формулою, є категорично неправильним», — написала вона у Twitter.

Антивакцинатор Порошенко: Посол Великої Британії відповіла на критику вакцини Covishield - фото 207308

1 березня колишній президент Петро Порошенко на засіданні погоджувальної ради лідерів парламентських фракцій брутально розкритикував дії нинішньої української влади з протидії пандемії коронавірусної інфекції.

«На мої питання, чому відмовляються вакцинуватися, – прошу вибачення за непарламентський вислів, що прозвучав із вуст лікаря, який перебуває у відчаї, – бо «гівно» привезли. І на сьогодні ніхто не знає, привезли це через корупцію чи профнепридатність», – заявив експрезидент.

Антивакцинатор Порошенко та його "гімно":

Вакциною Covishield, яку Порошенко цинічно назвав "гімном", будуть проводити щеплення проти коронавірусу у Канаді. Також не "повелися" на пропаганду у Великій Британії.

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Бабель
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