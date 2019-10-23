Антикоррупционный суд в 40 раз увеличил залог Микитасю

Микитась может выйти на свободу за 80 миллионов

Вечером во вторник, 22 октября, судьи Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда рассмотрели жалобу прокуроров САП по поводу слишком мягкой меры пресечения для экс-главы "Укрбуда" и бывшего нардепа Максима Микитася.

В итоге судьи решили согласиться с доводами обвинителей и изменили условия выхода обвиняемого из-под стражи.

Если раньше Микитасю было достаточно заплатить 5,5 миллионов гривен залога, то сейчас эту сумму увеличили в 40 раз - до 80 лямов.

- Бывшего парламентария взяли под стражу до 14 ноября 2019-го, - отметили представители специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Впрочем, с учетом озвученного обвинителями нового подозрения о том, Микитась всерьёз обсуждал убийство одного из свидетелей по его делу, даже эта мера пресечения может быть недостаточно жесткой.

Напомним, экс-нардепа обвиняют в заключении ряда договоров между подконтрольными ему лицами и экс-главой Нацгвардии Украины Юрием Аллеровым.

По данным следствия, еще в 2000-х гг. Нацгвардия и строительный подрядчик подписали соглашение о сооружении жилищного комплекса на Печерске, в котором правоохранители должны были получить 50 квартир и 30 паркомест.

Но время шло, и Нацгвардия неожиданно решила отказаться от жилья в центре в обмен на 65 квартир у метро " Бориспольская".

Стоимость недвижимости, как утвердают следователи, оказалась на 81,6 миллиона гривен меньше, из-за чего Микитасю и Аллерову и шьют уголовные дела.