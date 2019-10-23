Антикоррупционный суд в 40 раз увеличил залог Микитасю
Вечером во вторник, 22 октября, судьи Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда рассмотрели жалобу прокуроров САП по поводу слишком мягкой меры пресечения для экс-главы "Укрбуда" и бывшего нардепа Максима Микитася.
В итоге судьи решили согласиться с доводами обвинителей и изменили условия выхода обвиняемого из-под стражи.
Если раньше Микитасю было достаточно заплатить 5,5 миллионов гривен залога, то сейчас эту сумму увеличили в 40 раз - до 80 лямов.
- Бывшего парламентария взяли под стражу до 14 ноября 2019-го, - отметили представители специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Впрочем, с учетом озвученного обвинителями нового подозрения о том, Микитась всерьёз обсуждал убийство одного из свидетелей по его делу, даже эта мера пресечения может быть недостаточно жесткой.
Напомним, экс-нардепа обвиняют в заключении ряда договоров между подконтрольными ему лицами и экс-главой Нацгвардии Украины Юрием Аллеровым.
По данным следствия, еще в 2000-х гг. Нацгвардия и строительный подрядчик подписали соглашение о сооружении жилищного комплекса на Печерске, в котором правоохранители должны были получить 50 квартир и 30 паркомест.
Но время шло, и Нацгвардия неожиданно решила отказаться от жилья в центре в обмен на 65 квартир у метро " Бориспольская".
Стоимость недвижимости, как утвердают следователи, оказалась на 81,6 миллиона гривен меньше, из-за чего Микитасю и Аллерову и шьют уголовные дела.