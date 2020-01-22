Антикоррупционный суд решил заочно судить Онищенко

Онищенко будут судить даже без его присутствия

Уголовное дело по организатору так называемой "газовой схемы", которая привела к нанесению государству многомиллиардного убытка, будут рассматривать без непосредственного участия главного обвиняемого Александра Онищенко.

Во вторник, 21 января, в пресс-службе Высшего антикоррупционного суда сообщили о принятии принципиального решения судьями по делу бывшего нардепа Онищенко.

Как утвержают в ведомстве, поскольку подозреваемый ни разу не появлялся в суде, служители Фемиды постановили вызвать его на заседания публично, а все рассмотрения проводить заочным путем.

Соответствующий вердикт был принят, принимая во внимание слова адвокатов и прокуроров о том, что в данный момент Онищенко находится под стражей в Германии, а вопрос его депортации еще не решен.

- Суд постановил направить обвиняемому повестку в соответствующие органы Германии, - отметили в ВАКС. - Следующее заседание по этому делу назначили на 4 мая.

Как известно, Онищенко обвиняют в создании масштабной коррупционной схемы по уклонению от уплаты налогов и перепродаже топлива компании "Укргазвыдобування".

По данным следствия, государству был нанесен ущерб на сумму около трех миллиардов гривен.

Сбежав из страны, нардеп начал сыпать обвинениями в коррупции в адрес Петра Порошенко. И хотя ни одного доказательства он не привел, звучащие со всех сторон рассказы о "барыге" и "мародере" привели к полному провалу экс-президента на выборах. А Коломойский, Портнов и прочие деятели, потопив оппонента, вернулись в Украину, где сразу же начали отыгрываться перед уже бывшими властями.

Онищенко же вернуться так легко не получилось - все же он является фигурантом очень громкого дела.

Поэтому злоумышленник избрал для себя другой путь - снова стать нардепом и обрести неприкосновенность. Но этому было не суждено случиться, поскольку его сняли с выборов.