Нормандский формат Пожар в Одессе Владимир Зеленский война на Донбассе

Сына Трампа связали с экс-нардепом Онищенко и Украиной

09:20
Демократы ударили по сыну Трампа - фото 1
Демократы ударили по сыну Трампа

Пытающийся добиться расследования коррупционных схем сына Байдена Дональд Трамп сам оказался участником скандала о связях своего отпрыска Эрика с Украиной. Речь идёт о судействе сыном американского лидера на конкурсе Мисс Украина-Вселенная в 2009 году.

Видео с участием Эрика Трампа в конкурсе обнародовала Democratic Coalition Against Trump, после чего основатель организации Скотт Дворкин призвал "расследовать его связи с Украиной".

Байден в обмен на Порошенко: адвокат Трампа встретился с Дубинским

Впрочем, как и в случае с сыном главного оппонента действующего американского президента, никаких доказательств участия сына Трампа в коррупционных схемах нет.

Глава оргкомитета конкурса Анна Филимонова утверждает, что Эрику Трампу не платили за его участие, поскольку его пригласила Александра Раффин, супруга бизнес-партнера Дональда Трампа.

Мисс Украина-Вселенная является отборочным этапом и франшизой глобального конкурса Мисс Вселенная, которым в 1996-2015 годах владел сам Трамп. Также этот конкурс красоты напрямую связывают с другим конкурсом - Мисс Украина, фукнционером которого является беглый экс-нардеп Александр Онищенко, ожидающий в данный момент вердикта немецких судей о своей экстрадиции в нашу страну.

Напомним, американский президент, как утверждают разведчики и конгрессмены из "Демократической партии", осенью этого года давил на Владимира Зеленского, угрожая остановить материальную помощь Украине, если наши правоохранители не приступят к разбирательству о "коррупционных деяниях сына Байдена". Из-за этого скандала, именуемого "Украинагейтом", к президенту США применили процедуру импичмента. Впрочем, довести ее до конца могут банально не успеть до следующих выборов.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
США Дональд Трамп импичмент Александр Онищенко Владимир Зеленский Новости Украина
Без Табу
powered by lun.ua
Другое на тему
В Одессе частично обрушили сгоревший колледж – ФОТО, ВИДЕО - фото 1
В Одессе частично обрушили сгоревший колледж – ФОТО, ВИДЕО
17:00
Активисты развалили одесский клуб из-за российского рэпера и тупости владельцев - фото 1
Активисты устроили погром в клубе, где российский рэпер глумился над погибшими в Одессе
15:00
Бужанский решил отменить языковой закон - фото 1
Дискредитировал русский язык: Бужанский внес в ВР закон отмене украинского языка
14:00
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Мероприятие для галочки - фото 1
Новая одесская трагедия: Кто виноват в пожаре в колледже
Вчера, 12:21
Зважені та щасливі - тренеры и эксперты 9 сезона - фото 1
Зважені та щасливі 9 сезон: Кто покинул шоу, полный список участников
06 декабря, 11:20
"Последнее королевство" - достойный вариант для фанатов "Викингов" - фото 1
Почти Викинги: Исторические сериалы с той самой атмосферой
01 декабря, 17:00
Загрузка...