Сына Трампа связали с экс-нардепом Онищенко и Украиной

Демократы ударили по сыну Трампа

Пытающийся добиться расследования коррупционных схем сына Байдена Дональд Трамп сам оказался участником скандала о связях своего отпрыска Эрика с Украиной. Речь идёт о судействе сыном американского лидера на конкурсе Мисс Украина-Вселенная в 2009 году.

Видео с участием Эрика Трампа в конкурсе обнародовала Democratic Coalition Against Trump, после чего основатель организации Скотт Дворкин призвал "расследовать его связи с Украиной".

Впрочем, как и в случае с сыном главного оппонента действующего американского президента, никаких доказательств участия сына Трампа в коррупционных схемах нет.

Глава оргкомитета конкурса Анна Филимонова утверждает, что Эрику Трампу не платили за его участие, поскольку его пригласила Александра Раффин, супруга бизнес-партнера Дональда Трампа.

Мисс Украина-Вселенная является отборочным этапом и франшизой глобального конкурса Мисс Вселенная, которым в 1996-2015 годах владел сам Трамп. Также этот конкурс красоты напрямую связывают с другим конкурсом - Мисс Украина, фукнционером которого является беглый экс-нардеп Александр Онищенко, ожидающий в данный момент вердикта немецких судей о своей экстрадиции в нашу страну.

Напомним, американский президент, как утверждают разведчики и конгрессмены из "Демократической партии", осенью этого года давил на Владимира Зеленского, угрожая остановить материальную помощь Украине, если наши правоохранители не приступят к разбирательству о "коррупционных деяниях сына Байдена". Из-за этого скандала, именуемого "Украинагейтом", к президенту США применили процедуру импичмента. Впрочем, довести ее до конца могут банально не успеть до следующих выборов.