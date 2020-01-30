Антикоррупционный суд отпустил бывшего замминистра Грымчака

Грымчак отправится под домашний арест

Днем в четверг, 30 января, в недавно созданном ВАСУ судьи рассмотрели ходатайство адвокатов обвиняемого в получении 480 тысяч долларов взятки экс-замглавы минТОТ Юрия Грымчака. В итоге служители Фемиды решили отменить содержание подозреваемого под стражей.

Об этом на своей странице в Facebook написала жена бывшего чиновника Юлия, а позже информацию подтвердил и адвокат Дмитрий Мельник.

По словам юриста, ходатайство об изменении меры пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест удовлетворила судья Широкая.

Как известно, Грымчака схватили на Подоле 14 августа 2019, когда тот решил сходить в магазин за арбузом. Его помощника Игоря Овдиенко упаковали непосредственно в момент передачи денег. Вместе с последним в передаче денег участвовал еще один помощник Грымчака - нацгвардеец Алексей Гетьман. Впрочем, на него наручники никто не надевал, да и в официальных данных его имя никто не упоминает.

Доказательств непосредственной причастности заместителя министра к нарушению закона правоохранители пока не опубликовали.

Для справки

Юрий Грымчак (род. 1965 г.) – украинский политик. В 80-х получил техническое образование, служил в армии. Начал свою политкарьеру в 1994 г. со вступления в Соцпартию Украины. В 2002 -2005 гг. помощник нардепа (на тот момент) Юрия Луценко. В 2007 г. получил депутатский мандат (блок "Наша Украина – Народная самооборона"), однако на следующую каденцию избран не был.

С 2017 г. – замминистра по временно оккупированным территориям. С 14 августа 2019 г. - завсегдатай бесед со следователями о "календариках".

10 октября Печерский суд продлил арест подсудимого. 21 октября должно было состояться очередное заседание по делу, однако позже его отложили до ноября.