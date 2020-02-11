Владимир Зеленский Коронавирус из Китая Андрей Ермак война на Донбассе

Антикоррупционный суд отменил арест Клюева-старшего

17:00
ВАКС отменил арест Клюева - фото 1
ВАКС отменил арест Клюева

4 февраля, служители Фемиды из Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда решили отменить заочный арест экс-первого вице-премьера Украины Андрея Клюева, который совершил множество преступлений и причастен к делишкам семьи Януковича.

Решение ВАКС было опубликовано в едином реестре 10 февраля. Согласно документу, коллегия судей решила отмазать Клюева от уголовной ответственности.

Антикоррупционный суд арестовал Клюева. Заочно

Так, служители Фемиды указали, что "в материалах судебного производства не содержатся достаточно оснований, которые бы указывали, что Клюев будет принимать меры для уничтожения, сокрытия или искажения любых вещей или документов, имеющих существенное значение для установления обстоятельств уголовного преступления".

В связи с этим судьи отменили решение своих коллег о заочном аресте коррупционера. А поскольку рассматривали дело о мере пресечения именно в Высшем антикоррупционном суде, постановление обжалованию уже не подлежит. Так что Клюев-старший официально отпетлял от наказания, да еще и получил возможность добиться снятия с себя санкций в Евросоюзе.

Тем не менее, судьи пришли к выводу о том, что подозрение о совершении мошенничества, присвоении и завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением, а также злоупотреблении властью в отношении Андрея Клюева является обоснованным. Поэтому расследование его преступлений в Украине продолжат.

К слову, в материалах уголовного дела сказано, что местонахождение экс-чиновника "неустановлено" с 2014-го года. При этом всем известно, что купивший должность у Азарова экс-чиновник живет в Москве.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Андрей Клюев Евросоюз Николай Азаров Новости
Без Табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Украину в ТКГ будет представлять Геннадий Кузнецов - фото 1
Зеленский назначил боевого генерал-майора "Альфы" представлять Украину в Минске
23:00
Суд обязал провайдеров прекратить доступ к 60 сайтам - фото 1
Суд доступ к ряду СМИ и сайтам топовых букмекерских компаний, а также к интернет-казино
21:00
Зеленский считает, что отдать убийц русским в обмен на заложников за один раз нельзя - фото 1
Зеленский объявил о нескольких обменах пленными
19:00
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
1917 - стоит ли смотреть фильм. Ответ в статье - фото 1
Военная драма 1917: Жуткий Ад одним кадром
03 февраля, 22:00
Викинги - 6 сезон - кто кого сыграл - фото 1
Викинги: Все звезды 6 сезона и Данила Козловский
31 января, 20:00
Баку там'ятає - фото 1
Режисери смерті. Хто створив умови для Чорного січня в Азербайджані
20 января, 11:35