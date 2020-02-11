Антикоррупционный суд отменил арест Клюева-старшего

ВАКС отменил арест Клюева

4 февраля, служители Фемиды из Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда решили отменить заочный арест экс-первого вице-премьера Украины Андрея Клюева, который совершил множество преступлений и причастен к делишкам семьи Януковича.

Решение ВАКС было опубликовано в едином реестре 10 февраля. Согласно документу, коллегия судей решила отмазать Клюева от уголовной ответственности.

Так, служители Фемиды указали, что "в материалах судебного производства не содержатся достаточно оснований, которые бы указывали, что Клюев будет принимать меры для уничтожения, сокрытия или искажения любых вещей или документов, имеющих существенное значение для установления обстоятельств уголовного преступления".

В связи с этим судьи отменили решение своих коллег о заочном аресте коррупционера. А поскольку рассматривали дело о мере пресечения именно в Высшем антикоррупционном суде, постановление обжалованию уже не подлежит. Так что Клюев-старший официально отпетлял от наказания, да еще и получил возможность добиться снятия с себя санкций в Евросоюзе.

Тем не менее, судьи пришли к выводу о том, что подозрение о совершении мошенничества, присвоении и завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением, а также злоупотреблении властью в отношении Андрея Клюева является обоснованным. Поэтому расследование его преступлений в Украине продолжат.

К слову, в материалах уголовного дела сказано, что местонахождение экс-чиновника "неустановлено" с 2014-го года. При этом всем известно, что купивший должность у Азарова экс-чиновник живет в Москве.