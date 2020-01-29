Антикоррупционный суд арестовал Клюева. Заочно

Клюева-старшего решили заочно арестовать

В среду, 29 января, на заседании Высшего антикоррупционного суда Украины было принято решение о необходимости содержания бывшего вицепремьер-министра при Януковиче Андрея Клюева под стражей.

Поскольку сам экс-чиновник находится в бегах, арест получился всего лишь заочным. Тем не менее, Клюев объявлен в международный розыск, так что шансы на его поимку в случае появления в одной из цивилизованных стран, все же есть.

Правда, большой вопрос, сумеют ли в таком случае украинские прокуроры и судьи добиться депортации злоумышленника в страну, или дело "зависнет" на несколько лет. Впрочем, велики и шансы, что все производство по бывшему вице-премьеру "заглохнет" на стадии рассмотрения в суде.

Беглого соратника Азарова подозревают в хищениях средств в особо крупных размерах. Андрей Клюев, как утверждают следователи, с мая 2010 по апрель 2011-го занимался завладением государственного имущества, злоупотребляя при этом служебным положением. Впрочем, когда запахло жаренным, а Евромайдан сумел победить режим Яныка, политик сбежал в Россию. Там скрывается он и по сей день.

Кроме того, известно о том, что должность вице-премьера он купил за почти 18 миллионов долларов. Клюев-старший приобрел для Николая Азарова через его сына две виллы на Сардинии.

Сейчас эта недвижимость находится под арестом, а самого отпрыска бывшего премьера намереваются судить за создание фиктивной фирмы и отмывание денег, полученных преступным путем.