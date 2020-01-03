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Антикоррупционный суд арестовал вице-премьера времен Януковича

20:20
Арбузова заочно арестовали, но санкции этим не вернешь - фото 1
Арбузова заочно арестовали, но санкции этим не вернешь

Спустя почти шесть лет с момента бегства Сергея Арбузова из Украины, когда судьи много раз объявляли его в розыск, а затем - отменяли решения своих коллег, яркий представитель клана Яныков снова оказался под арестом. Разумеется, заочно.

В пятницу, 3 января, Высший антикоррупционный суд рассматривал ходатайство детектива НАБУ об избрании меры пресечения для обвиняемого в участии в масштабных коррупционных схемах Сергея Арбузова.

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В итоге служители Фемиды решили сослаться на то, что подозреваемый объявлен в международный розыск, а поэтому постановили заочно его арестовать.

осле его задержания и не позднее чем через 48 часов с момента его доставки к месту уголовного судопроизводства следственный судья с участием подозреваемого рассматривает вопрос о применении избранной меры пресечения в виде содержания под стражей или ее изменении на более мягкую", - сказано в решении суда.

Как известно, Арбузов вместе с Яныком и другими приспешниками разокрал активы Нацбанка на огромную сумму - 220 миллионов гривен. За совершенные преступления ему инкриминируют злоупотребление служебным положением в составе преступной организации.

С 2014-го года один из министров в правительстве Азарова находится в России. В розыск его объявили в том же году, но затем стараниями правоохранителей, дело постарались прикрыть, а из перечня разыскиваемых преступников Арбузов исчез. Повторно оформили розыск соратника Януковича в январе прошлого года, однако это не помешало Европейскому суду снять с беглеца часть санкций Европейского союза.

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Сергей Арбузов Николай Азаров Виктор Янукович антикоррупционный суд уголовное дело Новости Украина
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