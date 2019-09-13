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Антикоррупционный суд арестовал главу высшего хозсуда Украины времён Януковича

08:00
Суд избирал меру пресечения для Татькова без самого обвиняемого - фото 1
Суд избирал меру пресечения для Татькова без самого обвиняемого

Служители Фемиды, устроившиеся в начавший свою работу суд, профилем которого является разбирательство уголовных дел против топ чиновников, избрали меру пресечения для Виктора Татькова.

Скандальный судья, действовавший во времена Яныка, должен быть арестован сразу же после появления на украинской территории.

Экс-глава высшего хозсуда просит политического убежища в Австрии

Такой вердикт понадобилось вынести в отношении преступника для того, чтобы следователи могли направить запрос о его экстрадиции.

Бывшего руководителя хозяйственных судов в Донецкой области, а также экс-главу Высшего хозсуда Украины с 2010 по 2014-й подозревают в пособничестве и вынесении неправомерных решений в интересах клана Януковичей.

Кроме того, Татьков многократно участвовал в коррупционных и имущественных преступлениях, руководил бандитской организацией и постоянно вмешивался в деятельность судебных органов, получал взятки и отмывал грязные деньги.

По данным журналистов "Схем", у Татькова во владениях находятся почти сто объектов недвижимости и почти 10 в Испании. Все они оформлены на родственников беглеца и его друзей.

Сейчас Татьков находится в Австрии и отлично себя ощущает, не собираясь возвращаться домой.

- Украинские правоохранители обратились к своим иностранным коллегам по поводу выдачи разыскиваемого, но сам Татьков отказался от упрощенной процедуры выдачи, которая подразумевает экстрадицию без избрания меры пресечения, - рассказал прокурор Олег Багнюк.

Именно поэтому судьи и решили заочно арестовать преступника.

Адвокаты же злоумышленника утверждают, что Татьков за границей "проходит лечение", и прибыть в Украину не может именно по этой причине.

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