Андрей Ермак попал под удар больного коронавирусом нардепа

Нардеп Гео Лерос выложил компромат на Ермака и его брата - теперь им займется СБУ / Пресс-служба президента

Подхвативший коронавирус от “Слуги народа” Гео Лерос стал орудием в борьбе с головой Офиса президента Андреем Ермаком. Несколько недель он старательно “вызывал огонь на себя”, а сегодня наконец зашел с козырей.

Нардеп Гео Лерос опубликовал у себя на странице на фейсбуке видео, на которых родной брат Андрея Ермака - Денис - ведет неофициальные переговоры о трудоустройстве в различные органы власти. Среди прочего там фигурирует киевская таможня, Министерство инфраструктуры и “Укрзалізниці”, частный телеканал «Украина» и национальный комплекс «Экспоцентр Украины».

Беседы эти датируются второй половиной 2019 года. Соискатели должностей пока неизвестны.

А вот фраза "Иди в туалет, сумку возьми с собой, там где-то закроемся, это будет правильно..." смотрится очень эффектно.

Пост нардепа сумбурен, с кучей ошибок, но ему не откажешь в пронзительности: “Видео доказательства как Ермак через своего брата барыжит государственными должностями, внедряет свою программу в правоохранительные структуры и оборонку(привет из рф), ну и конечно заработок на государстве. Киев помнит героев, из-за которых столица превратилась в город ларьков и нелегальных парковок, киноиндустрия помнит мелких жуликов, которые кидали всех, кто не мог постоять за себя, а сейчас страна с ужасом смотрит, как дерибанят Украину, а что останется, отдадут стране поребрика. Это все звения одной цепи, одно барыжное ДНК, которое уничтожает все живое, оставляя выезженную землю. Андрей Борисович, ты враг Украины и тебе лучше уйти, пока по-хорошему”, - написал Гео Лерос, добавив, что это еще не все.

При этом нардеп не указал источник получения компромата. а также лиц, кто решил использовать его для “слива”.

Ермак среагировал достаточно оперативно - глава Офиса президента заявил, что подал заявление. «Я хочу, чтобы было проведено всестороннее расследование обстоятельств совершения этих записей, прежде всего их достоверности, всех фактов, а также кто и по чьему заказу это делал, как эти записи оказались в Гео Леросу», - заявил встревоженный глава ОП. При этом не совсем понятно, зачем Ермаку нужны эти заявления, поскольку он заявил, что уже все знает сам.

Отметим, что за свою атаку на Ермака Гео Лерос уже лишен звания советника президента, дальнейшие же разборки усложняются тем, что депутат заразился коронавирусом и сейчас находится на карантине.