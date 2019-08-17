Андрей Богдан зажег на дискотеке и скурил кальян – яркие ФОТО

Андрей Богдан зажег на дискотеке и скурил кальян – яркие ФОТО

В пятницу, 16 августа, Андрей Богдан был замечен на столичной гулянке и не одной. Глава ОП зажигал на дискотеке и скурил кальян.

Об этом сообщают СМИ.

Подумывая о делах державных, Богдан явился на фестиваль "Белые ночи" арт-завода "Платформа". Чиновник посетил несколько сцен с диджеями, успел потанцевать и сфотографироваться с фанатами.

Гарцевали ли по танцполу его телохранители – источники не сообщают. До этого глава ОП успел побывать в другом заведении и покурить кальян.

"Вечер с близкими друзьями", - написал по этому поводу друг Богдана Петр Волощенко.

Отметим, что согласно офданным Андрей Богдан вообще не получает зарплату в ОП (больше об этом читайте здесь). Так что вопрос о его доходах для гулянок остается открытым.

Напомним, "два п….са сошлись": Богдан унизил Ляшко. А тот дал ответку.

"Два п….са сошлись": Богдан унизил Ляшко. А тот дал ответку

https://beztabu.net/novosti_t4952